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Посольство прокомментировало выход России из антикоррупционной конвенции

Ведомости

Действия Совета Европы привели к тому, что Россия вышла из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Такое заявление опубликовала в Twitter Группа по делам Совета Европы при посольстве России во Франции.

«Россия была вынуждена денонсировать Конвенцию об уголовном праве по борьбе с коррупцией в результате незаконных действий Совета Европы», — сказано в заявлении.

Вместе с тем Россия может денонсировать и другие соглашения, подчеркнули в группе. Там отметили, что Россия не намерена продолжать работу с органами Совета Европы, если права представителей страны будут ограничены.

Накануне, 9 января, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий денонсировать конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную Россией в 1999 г. Согласно пояснительной записке к документу, комитет Совета Европы ранее прекратил полноправное участие России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках своей резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в Совете Европы. В результате Россия лишилась права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, однако у ГРЕКО оставалось право контролировать Россию на предмет выполнения закрепленных в конвенции обязательств. Такие условия для России неприемлемы, отмечается в документе.

На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта 2022 г. МИД РФ вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации. В конце декабря прекратить действие договоров Совета Европы в отношении РФ рекомендовало правительство России.

Ранее по теме: Как выход из конвенции Совета Европы повлияет на борьбу с коррупцией в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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