Посольство прокомментировало выход России из антикоррупционной конвенции
Действия Совета Европы привели к тому, что Россия вышла из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Такое заявление опубликовала в Twitter Группа по делам Совета Европы при посольстве России во Франции.
«Россия была вынуждена денонсировать Конвенцию об уголовном праве по борьбе с коррупцией в результате незаконных действий Совета Европы», — сказано в заявлении.
Вместе с тем Россия может денонсировать и другие соглашения, подчеркнули в группе. Там отметили, что Россия не намерена продолжать работу с органами Совета Европы, если права представителей страны будут ограничены.
Накануне, 9 января, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий денонсировать конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную Россией в 1999 г. Согласно пояснительной записке к документу, комитет Совета Европы ранее прекратил полноправное участие России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках своей резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в Совете Европы. В результате Россия лишилась права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, однако у ГРЕКО оставалось право контролировать Россию на предмет выполнения закрепленных в конвенции обязательств. Такие условия для России неприемлемы, отмечается в документе.
На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта 2022 г. МИД РФ вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации. В конце декабря прекратить действие договоров Совета Европы в отношении РФ рекомендовало правительство России.