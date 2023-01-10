Патрушев: РФ на фоне новых военных угроз необходимы сильные армия и спецслужбы
России ввиду новых военных угроз, исходящих от Запада, необходимы сильные армия и спецслужбы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».
По его оценке, лучше всего о планах Вашингтона развязывать новые войны говорит проект американского бюджета на 2023 г., предполагающий выделение на оборону более $850 млрд и Киеву – $45 млрд.
«Нам же в условиях появления новых военных угроз важно иметь такие вооруженные силы и спецслужбы, чтобы у противников России даже мысли не было, что они могут воевать с нами», – заявил он.
События на Украине, по мнению Патрушева, являются не столкновением Москвы и Киева, а России и НАТО.
«Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может», – сказал он.
Патрушев считает, что для жителей России ненависть не может являться объединяющим началом, зато ею полны «лишь западники, которые в открытую называют нас противниками».
Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны до 1 февраля подготовить доклад об обеспечении воинских частей, участвующих в спецоперации на Украине, вооружением, техникой, обмундированием и другим.
В конце декабря Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что Россия постоянно увеличивает потенциал своих Вооруженных сил и этот процесс будет продолжен. Он также отметил, что российские войска продолжают «уверенно, шаг за шагом» решать «поставленные перед ними» задачи, несмотря на использование против России практически всего потенциала НАТО. Глава государства также пообещал продолжать поддерживать и совершенствовать боеготовность ядерной триады, являющейся главной гарантией сохранения суверенитета России.