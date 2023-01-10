Патрушев: РФ на фоне новых военных угроз необходимы сильные армия и спецслужбы

В конце декабря Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что Россия постоянно увеличивает потенциал своих Вооруженных сил и этот процесс будет продолжен. Он также отметил, что российские войска продолжают «уверенно, шаг за шагом» решать «поставленные перед ними» задачи, несмотря на использование против России практически всего потенциала НАТО. Глава государства также пообещал продолжать поддерживать и совершенствовать боеготовность ядерной триады, являющейся главной гарантией сохранения суверенитета России.