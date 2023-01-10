Анкара заявила о своей поддержке условий «украинской формулы мира»
Турция поддерживает условия т.н. «украинской формулы мира» – плана мирного урегулирования конфликта из десяти пунктов, сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
«Россия заявляет, что готова к переговорам сейчас. [Президент Украины Владимир] Зеленский предложил мирный план из девяти пунктов. Турция поддерживает этот план и продолжает свою работу (по содействию мирному урегулированию)», – приводит его слова агентство Anadolu.
Несмотря на продолжение боевых действий контакты и переговоры проходят на многих уровнях, добавил министр, выразив уверенность, что конфликт завершится дипломатическим путем.
В начале ноября Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал позднее ее «иллюзорной», отметив, что Москва на ее основании не будет ни с кем вести переговоры. По словам Лаврова, Москва не отказывалась от идеи дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Глава МИДа напомнил, что переговоры между Россией и Украиной были возможны, однако «в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он [Зеленский] быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», показав свою несамостоятельность.
В конце декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести некий «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. В ООН сообщили, что генсек всемирной организации Антониу Гутерриш готов выступить посредником в ходе переговоров, если с этим согласятся все стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Россия не будет следовать условиям Украины, поскольку Москва ориентируется только на свои цели и здравый смысл.