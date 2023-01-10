Анкара заявила о своей поддержке условий «украинской формулы мира»

Глава МИД России Сергей Лавров назвал позднее ее «иллюзорной», отметив, что Москва на ее основании не будет ни с кем вести переговоры. По словам Лаврова, Москва не отказывалась от идеи дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Глава МИДа напомнил, что переговоры между Россией и Украиной были возможны, однако «в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он [Зеленский] быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», показав свою несамостоятельность.