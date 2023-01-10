Газета
Политика

Анкара заявила о своей поддержке условий «украинской формулы мира»

Ведомости

Турция поддерживает условия т.н. «украинской формулы мира» – плана мирного урегулирования конфликта из десяти пунктов, сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

«Россия заявляет, что готова к переговорам сейчас. [Президент Украины Владимир] Зеленский предложил мирный план из девяти пунктов. Турция поддерживает этот план и продолжает свою работу (по содействию мирному урегулированию)», – приводит его слова агентство Anadolu.

Несмотря на продолжение боевых действий контакты и переговоры проходят на многих уровнях, добавил министр, выразив уверенность, что конфликт завершится дипломатическим путем.

В начале ноября Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал позднее ее «иллюзорной», отметив, что Москва на ее основании не будет ни с кем вести переговоры. По словам Лаврова, Москва не отказывалась от идеи дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Глава МИДа напомнил, что переговоры между Россией и Украиной были возможны, однако «в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он [Зеленский] быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», показав свою несамостоятельность.

В конце декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести некий «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. В ООН сообщили, что генсек всемирной организации Антониу Гутерриш готов выступить посредником в ходе переговоров, если с этим согласятся все стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Россия не будет следовать условиям Украины, поскольку Москва ориентируется только на свои цели и здравый смысл.

Ранее по теме: Посольство России в Германии назвало поставки БМП Украине пересечением морального рубежа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных