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Политика

Посольство России в Германии назвало поставки БМП Украине пересечением морального рубежа

Ведомости

Решение Германии поставить Украине боевые машины пехоты (БМП) Marder — это пресечение морального рубежа, который германские власти не должны были переступать, следует из сообщения посольства России в ФРГ.

«Накачка Киева летальными вооружениями и тяжелой боевой техникой – это тот моральный рубеж, который германские власти не должны были переступать с учетом исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», — говорится в заявлении.

Как отметили в дипмиссии, это решение станет очередным шагом к эскалации конфликта на Украине, при этом его принятие выглядит «особенно цинично» накануне Рождества, «высоко почитаемого в христианском мире».

«Решение Берлина о поставке киевскому режиму тяжелых вооружений самым негативным образом отразится на состоянии российско-германских отношений», — заключили в пресс-службе.

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт ранее сегодня заявил, что Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder. Он также добавил, что в связи с планируемыми поставками предполагается провести обучение украинских военных на территории Германии. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных