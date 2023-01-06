Посольство России в Германии назвало поставки БМП Украине пересечением морального рубежа

«Накачка Киева летальными вооружениями и тяжелой боевой техникой – это тот моральный рубеж, который германские власти не должны были переступать с учетом исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», — говорится в заявлении.