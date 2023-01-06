Посольство России в Германии назвало поставки БМП Украине пересечением морального рубежа
Решение Германии поставить Украине боевые машины пехоты (БМП) Marder — это пресечение морального рубежа, который германские власти не должны были переступать, следует из сообщения посольства России в ФРГ.
«Накачка Киева летальными вооружениями и тяжелой боевой техникой – это тот моральный рубеж, который германские власти не должны были переступать с учетом исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», — говорится в заявлении.
Как отметили в дипмиссии, это решение станет очередным шагом к эскалации конфликта на Украине, при этом его принятие выглядит «особенно цинично» накануне Рождества, «высоко почитаемого в христианском мире».
«Решение Берлина о поставке киевскому режиму тяжелых вооружений самым негативным образом отразится на состоянии российско-германских отношений», — заключили в пресс-службе.
Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт ранее сегодня заявил, что Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder. Он также добавил, что в связи с планируемыми поставками предполагается провести обучение украинских военных на территории Германии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.