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Министр обороны Турции призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Ведомости

Министры обороны Турции и Украины Хулуси Акар и Алексей Резников провели телефонный разговор, в ходе которого турецкий министр призвал немедленно прекратить огонь на Украине. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Турции. 

«Министр обороны Турции в ходе переговоров подчеркнул важность установления немедленного прекращения огня для предотвращения дальнейшей гибели людей и восстановления мира и стабильности в регионе», — говорится в сообщении. 

В ходе переговоров Акар также заявил, что Турция будет и дальше вносить свой вклад в обеспечения мира и оказание гуманитарной помощи. По данным министра обороны Турции, в рамках зерновой сделки из Украины в нуждающиеся страны уже было отправлено 17 т продовольствия. Важно, чтобы эта инициатива и в будущем действовала без сбоев, подчеркнул он. 

Ранее сегодня состоялись трехсторонние переговоры омбудсменов РФ, Украины и Турции, также на встрече присутствовал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Российский представитель Татьяна Москалькова рассказала, что в ходе переговоров прозвучал важный тезис «о необходимости прекращения огня». Она также обратилась к Шентопу с просьбой перестать поставлять оружие Украине. 

Позже спикер турецкого парламента сообщил, что Турция продолжит прилагать усилия для прекращения огня на Украине. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

5 января президент России Владимир Путин поручил в честь Рождества Христова ввести режим прекращения огня на 36 часов с полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных христиан, поэтому он призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня. Киев это предложение отверг и продолжил обстрелы в том числе мирного населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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