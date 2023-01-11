Министр обороны Турции призвал к немедленному прекращению огня на Украине

В ходе переговоров Акар также заявил, что Турция будет и дальше вносить свой вклад в обеспечения мира и оказание гуманитарной помощи. По данным министра обороны Турции, в рамках зерновой сделки из Украины в нуждающиеся страны уже было отправлено 17 т продовольствия. Важно, чтобы эта инициатива и в будущем действовала без сбоев, подчеркнул он.