В США назначили спецпрокурора для расследования вывоза секретных документов Байденом
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении спецпрокурора, который займется расследованием фактов ненадлежащего обращения президента страны Джо Байдена с конфиденциальными правительственными документами, передает Reuters.
Выполнять функцию спецпрокурора будет Роберт Хур, бывший прокурор в Мэриленде.
Как отмечает агентство, спецпрокуроры иногда назначаются для расследования политически чувствительных дел и пользуются определенной степенью независимости от минюста США, в том числе и самого Гарланда (назначенного на эту должность Байденом). Они также могут выдвигать уголовные обвинения.
Широкую известность получила, в частности, работа на посту спецпрокурора Роберта Мюллера, который в 2017-2019 гг. расследовал обстоятельства якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в США.
10 января стало известно о первой порции найденных у Байдена засекреченных документов. Юристы президента обнаружили еще в ноябре почти десять файлов времен вице-президентства Байдена (2009-2017 гг.) в его офисе в Центре дипломатии и глобального взаимодействия при Пенсильванском университете имени Байдена в Вашингтоне.
Как отметил телеканал CNN, документы содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании, а датированы они периодом 2013–2016 гг., когда Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы. Представитель комитета по разведке палаты представителей конгресса США от республиканцев Майк Тернер потребовал провести оценку ущерба в связи с обнаруженными документами. Сам Байден заявил, что не знает содержания найденных секретных документов.
Сегодня же Белый дом сообщил об обнаружении нескольких документов с пометкой «секретно» в гараже дома главы государства в Уилмингтоне, штат Делавэр. Кроме того сегодня конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что республиканцы в конгрессе США намерены провести расследование в связи с обнаружением этих документов. Это предложение поддержал и недавно избранный спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.