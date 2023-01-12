В США назначили спецпрокурора для расследования вывоза секретных документов Байденом

Сегодня же Белый дом сообщил об обнаружении нескольких документов с пометкой «секретно» в гараже дома главы государства в Уилмингтоне, штат Делавэр. Кроме того сегодня конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что республиканцы в конгрессе США намерены провести расследование в связи с обнаружением этих документов. Это предложение поддержал и недавно избранный спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.