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Политика

В США назначили спецпрокурора для расследования вывоза секретных документов Байденом

Ведомости

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении спецпрокурора, который займется расследованием фактов ненадлежащего обращения президента страны Джо Байдена с конфиденциальными правительственными документами, передает Reuters.

Выполнять функцию спецпрокурора будет Роберт Хур, бывший прокурор в Мэриленде.

Как отмечает агентство, спецпрокуроры иногда назначаются для расследования политически чувствительных дел и пользуются определенной степенью независимости от минюста США, в том числе и самого Гарланда (назначенного на эту должность Байденом). Они также могут выдвигать уголовные обвинения. 

Широкую известность получила, в частности, работа на посту спецпрокурора Роберта Мюллера, который в 2017-2019 гг. расследовал обстоятельства якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в США.

10 января стало известно о первой порции найденных у Байдена засекреченных документов. Юристы президента обнаружили еще в ноябре почти десять файлов времен вице-президентства Байдена (2009-2017 гг.) в его офисе в Центре дипломатии и глобального взаимодействия при Пенсильванском университете имени Байдена в Вашингтоне.

Как отметил телеканал CNN, документы содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании, а датированы они периодом 2013–2016 гг., когда Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы. Представитель комитета по разведке палаты представителей конгресса США от республиканцев Майк Тернер потребовал провести оценку ущерба в связи с обнаруженными документами. Сам Байден заявил, что не знает содержания найденных секретных документов.

Сегодня же Белый дом сообщил об обнаружении нескольких документов с пометкой «секретно» в гараже дома главы государства в Уилмингтоне, штат Делавэр. Кроме того сегодня конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что республиканцы в конгрессе США намерены провести расследование в связи с обнаружением этих документов. Это предложение поддержал и недавно избранный спикер палаты представителей США Кевин Маккарти. 

Ранее по теме: Юристы Байдена нашли новую порцию засекреченных документов в его гараже

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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