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Небензя заявил о готовности России выполнить задачи СВО путем переговоров

Ведомости

Россия готова закончить специальную военную операцию (СВО) тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России, достичь целей СВО можно как с помощью переговоров, так и военным путем, заявил на заседании Совета безопасности ООН по Украине постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация для русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы. Если же нет – все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — заявил Небензя.

По его словам, Киев сейчас выдвигает идею «саммита мира», подчеркивая, что мира не хочет именно Москва, и не скрывая, что Украина подразумевает под этим капитуляцию России, которую должно зафиксировать международное сообщество. При этом осенью прошлого года Киев исключил возможность диалога, соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, напомнил Небензя.

«Ни чем иным, как стремлением Киева и его западных спонсоров продолжать битву «до последнего украинца», эту законодательную провокацию объяснить нельзя», — заявил постпред.

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Украина, по мнению Небензи, в итоге превратилась в «натовскую ЧВК»: страну снабжают оружием и дают указания по обстрелам, а украинский народ «заставляют воевать ради чужих задач».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

С начала спецоперации стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него. Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам. В то же время на Украине действует документ, препятствующий их возобновлению. 4 октября Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.

В российском МИДе на этой неделе заявили, что при возможном возобновлении переговоры должны проходить без посредников, поскольку Запад пытается влиять на ход диалога, исходя из собственных политических и экономических интересов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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