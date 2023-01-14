CBS назвал число найденных у Байдена засекреченных документов

В частности, около 10 документов обнаружили в Центре дипломатии и глобального взаимодействия при Пенсильванском университете имени Байдена в Вашингтоне. В их числе были документы, в которых содержатся совершенно секретные сведения. Утечка сверхсекретной информации, как отмечает телеканал, может нанести «исключительно серьезный ущерб». Еще менее 10 документов с пометкой «секретно» были обнаружены в резиденции Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. В целом пока известно о примерно 20 засекреченных документах, обнаруженных в двух местах, сообщил источник CBS.