Газета
Политика

CBS назвал число найденных у Байдена засекреченных документов

Ведомости

Около 20 засекреченных документов было найдено у президента США Джо Байдена, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В частности, около 10 документов обнаружили в Центре дипломатии и глобального взаимодействия при Пенсильванском университете имени Байдена в Вашингтоне. В их числе были документы, в которых содержатся совершенно секретные сведения. Утечка сверхсекретной информации, как отмечает телеканал, может нанести «исключительно серьезный ущерб». Еще менее 10 документов с пометкой «секретно» были обнаружены в резиденции Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. В целом пока известно о примерно 20 засекреченных документах, обнаруженных в двух местах, сообщил источник CBS.

10 января стало известно о первой порции найденных у Байдена засекреченных документов. Юристы президента обнаружили еще в ноябре почти десять файлов времен вице-президентства Байдена (2009-2017 гг.) в его офисе в Центре дипломатии и глобального взаимодействия при Пенсильванском университете имени Байдена в Вашингтоне.

Ранее по теме: Сноуден иронично прокомментировал новость о секретных документах Байдена

Как отметил телеканал CNN, документы содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании, а датированы они периодом 2013–2016 гг., когда Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы. Представитель комитета по разведке палаты представителей конгресса США от республиканцев Майк Тернер потребовал провести оценку ущерба в связи с обнаруженными документами. Сам Байден заявил, что не знает содержания найденных секретных документов.

12 января Белый дом сообщил об обнаружении нескольких документов с пометкой «секретно» в гараже дома главы государства в Уилмингтоне. В тот же день конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что республиканцы в конгрессе США намерены провести расследование в связи с обнаружением этих документов. Это предложение поддержал и недавно избранный спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении спецпрокурора, который займется расследованием фактов ненадлежащего обращения Байдена с конфиденциальными правительственными документами, сообщал Reuters.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных