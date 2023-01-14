CBS назвал число найденных у Байдена засекреченных документов
Около 20 засекреченных документов было найдено у президента США Джо Байдена, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В частности, около 10 документов обнаружили в Центре дипломатии и глобального взаимодействия при Пенсильванском университете имени Байдена в Вашингтоне. В их числе были документы, в которых содержатся совершенно секретные сведения. Утечка сверхсекретной информации, как отмечает телеканал, может нанести «исключительно серьезный ущерб». Еще менее 10 документов с пометкой «секретно» были обнаружены в резиденции Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. В целом пока известно о примерно 20 засекреченных документах, обнаруженных в двух местах, сообщил источник CBS.
10 января стало известно о первой порции найденных у Байдена засекреченных документов. Юристы президента обнаружили еще в ноябре почти десять файлов времен вице-президентства Байдена (2009-2017 гг.) в его офисе в Центре дипломатии и глобального взаимодействия при Пенсильванском университете имени Байдена в Вашингтоне.
Как отметил телеканал CNN, документы содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании, а датированы они периодом 2013–2016 гг., когда Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы. Представитель комитета по разведке палаты представителей конгресса США от республиканцев Майк Тернер потребовал провести оценку ущерба в связи с обнаруженными документами. Сам Байден заявил, что не знает содержания найденных секретных документов.
12 января Белый дом сообщил об обнаружении нескольких документов с пометкой «секретно» в гараже дома главы государства в Уилмингтоне. В тот же день конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что республиканцы в конгрессе США намерены провести расследование в связи с обнаружением этих документов. Это предложение поддержал и недавно избранный спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении спецпрокурора, который займется расследованием фактов ненадлежащего обращения Байдена с конфиденциальными правительственными документами, сообщал Reuters.