Сноуден иронично прокомментировал новость о секретных документах Байдена

Всего было обнаружено почти десять документов времен вице-президентства Байдена (2009-2017 гг.). Сам центр при этом был учрежден в 2018 г. Найдены они были при этом в начале ноября, за несколько дней до промежуточных выборов в США. По словам представителя президента, документы нашли в запертом шкафу. Отмечалось, что глава государства пользовался офисными помещениями названного в его честь центра с середины 2017 г. до старта президентской кампании в 2020 г.