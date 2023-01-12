Сноуден иронично прокомментировал новость о секретных документах Байдена
Похоже, что президент США Джо Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители, заявил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в Twitter.
«Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители. Для сравнения: Риалити Уиннер [осужденная в США за утечку из Агентства национальной безопасности] была приговорена к пяти годам всего за один документ. Тем временем Байден, [Дональд] Трамп, [Билл] Клинтон, [Дэвид] Петреус … — у этих парней десятки, сотни [документов]. И никакой тюрьмы», — написал Сноуден.
10 января Reuters со ссылкой на специального советника президента Ричарда Заубера сообщил, что адвокаты Байдена обнаружили секретные документы в его офисе в Центре дипломатии и глобального взаимодействия при Пенсильванском университете имени Байдена в Вашингтоне.
Всего было обнаружено почти десять документов времен вице-президентства Байдена (2009-2017 гг.). Сам центр при этом был учрежден в 2018 г. Найдены они были при этом в начале ноября, за несколько дней до промежуточных выборов в США. По словам представителя президента, документы нашли в запертом шкафу. Отмечалось, что глава государства пользовался офисными помещениями названного в его честь центра с середины 2017 г. до старта президентской кампании в 2020 г.
CNN со ссылкой на источники уточнило: секретные документы содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании, а датированы они периодом 2013–2016 гг., когда Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы. Представитель комитета по разведке палаты представителей конгресса США от республиканцев Майк Тернер потребовал провести оценку ущерба в связи с обнаруженными документами.