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Сноуден иронично прокомментировал новость о секретных документах Байдена

Ведомости

Похоже, что президент США Джо Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители, заявил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в Twitter.

«Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители. Для сравнения: Риалити Уиннер [осужденная в США за утечку из Агентства национальной безопасности] была приговорена к пяти годам всего за один документ. Тем временем Байден, [Дональд] Трамп, [Билл] Клинтон, [Дэвид] Петреус … — у этих парней десятки, сотни [документов]. И никакой тюрьмы», — написал Сноуден.

10 января Reuters со ссылкой на специального советника президента Ричарда Заубера сообщил, что адвокаты Байдена обнаружили секретные документы в его офисе в Центре дипломатии и глобального взаимодействия при Пенсильванском университете имени Байдена в Вашингтоне.

Всего было обнаружено почти десять документов времен вице-президентства Байдена (2009-2017 гг.). Сам центр при этом был учрежден в 2018 г. Найдены они были при этом в начале ноября, за несколько дней до промежуточных выборов в США. По словам представителя президента, документы нашли в запертом шкафу. Отмечалось, что глава государства пользовался офисными помещениями названного в его честь центра с середины 2017 г. до старта президентской кампании в 2020 г.

CNN со ссылкой на источники уточнило: секретные документы содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании, а датированы они периодом 2013–2016 гг., когда Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы. Представитель комитета по разведке палаты представителей конгресса США от республиканцев Майк Тернер потребовал провести оценку ущерба в связи с обнаруженными документами.

2 декабря 2022 г. экс-сотрудник спецслужб США принял присягу и получил российский паспорт. Сноуден получил российское гражданство 26 сентября. Указ о приеме в гражданство подписал президент РФ Владимир Путин. В октябре 2020 г. Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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