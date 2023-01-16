Газета
Политика

В МИДе рассказали о невыполнимых визовых требованиях к туристам в странах ЕС

Ведомости

Некоторые страны ЕС начали предъявлять российским туристам невыполнимые требования для получения шенгенской визы на фоне общего снижения числа оформленных виз во всем ЕС. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

«Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия. В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций. Сведено к минимуму оформление россиянам многократных виз», — сказал он.

Иванов напомнил, что сейчас россиянам запрещено въезжать на территорию Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Финляндии и Польши в туристических целях. По его словам, на Западе «ужесточают условия въезда для российских туристов вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз».

9 сентября 2022 г. страны ЕС приняли решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией. В результате этого консульский сбор при оформлении визы увеличился с 35 до 80 евро. Также выросло время рассмотрения анкет. Теперь срок ожидания может достигать 45 дней. Решение вступило в силу 12 сентября 2022 г.

Помимо этого, в начале сентября в АТОР сообщали, что девять стран ЕС полностью прекратили оформлять россиянам туристические визы. В их число вошли, например, Латвия, Литва, Эстония, Польша, а также Бельгия, Дания и Нидерланды. 30 сентября 2022 г. аналогичный запрет ввела и Финляндия. 25 октября 2022 г. Чехия запретила въезд туристам РФ с действующей шенгенской визой, выданной любой страной.

Ранее по теме: Посольство России сообщило о «вопиющих требованиях» на границе с Латвией

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных