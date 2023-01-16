В МИДе рассказали о невыполнимых визовых требованиях к туристам в странах ЕС
Некоторые страны ЕС начали предъявлять российским туристам невыполнимые требования для получения шенгенской визы на фоне общего снижения числа оформленных виз во всем ЕС. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.
«Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия. В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций. Сведено к минимуму оформление россиянам многократных виз», — сказал он.
Иванов напомнил, что сейчас россиянам запрещено въезжать на территорию Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Финляндии и Польши в туристических целях. По его словам, на Западе «ужесточают условия въезда для российских туристов вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз».
9 сентября 2022 г. страны ЕС приняли решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией. В результате этого консульский сбор при оформлении визы увеличился с 35 до 80 евро. Также выросло время рассмотрения анкет. Теперь срок ожидания может достигать 45 дней. Решение вступило в силу 12 сентября 2022 г.
Помимо этого, в начале сентября в АТОР сообщали, что девять стран ЕС полностью прекратили оформлять россиянам туристические визы. В их число вошли, например, Латвия, Литва, Эстония, Польша, а также Бельгия, Дания и Нидерланды. 30 сентября 2022 г. аналогичный запрет ввела и Финляндия. 25 октября 2022 г. Чехия запретила въезд туристам РФ с действующей шенгенской визой, выданной любой страной.