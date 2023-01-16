В МИДе рассказали о невыполнимых визовых требованиях к туристам в странах ЕС

Помимо этого, в начале сентября в АТОР сообщали, что девять стран ЕС полностью прекратили оформлять россиянам туристические визы. В их число вошли, например, Латвия, Литва, Эстония, Польша, а также Бельгия, Дания и Нидерланды. 30 сентября 2022 г. аналогичный запрет ввела и Финляндия. 25 октября 2022 г. Чехия запретила въезд туристам РФ с действующей шенгенской визой, выданной любой страной.