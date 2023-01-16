Медведчук: конфликт на Украине закончится ядерной войной или разрядкой
Вооруженный конфликт на Украине, как и холодная война, во многом его предопределившая, может закончиться либо ядерным столкновением, либо же политической разрядкой. Об этом написал украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук в своей статье, опубликованной в газете «Известия».
«Теперь выхода только два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон. Украинский конфликт либо будет расти дальше, перекидываясь на Европу, другие страны, либо будет локализован и разрешен», – считает он.
По оценке Медведчука, разрядка потребует учитывать интересы всех сторон, т. е. Западу придется признать, что у России есть свои интересы, которые необходимо учитывать, а также научиться «играть честно» и не пытаться заработать на «чужой крови».
В то же время на Украине, считает Медведчук, правит «партия войны», отвергающая мирные переговоры и продолжающая требовать больше оружия. При этом «партию мира» в Европе и США не жалуют, что говорит о том, что политики этих стран не стремятся к миру. В такой ситуации жителям Украины необходимо «начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов», утверждает Медведчук.
«Необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок. Мир должен услышать таких людей, как бы Запад ни требовал монополии на правду», – считает он.
Медведчук вместе с 55 российскими военнослужащими был передан России в результате обмена с Украиной, состоявшегося в сентябре.
15 ноября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите G20, назвав десять пунктов «формулы мира», которые в том числе включают вывод российских войск, освобождение всех пленных и восстановление территориальной целостности страны. Он призвал мировых лидеров поддержать «мирный план» и подчеркнул, что Украина не согласится на перемирие и не пойдет на территориальные уступки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия украинских властей «нереалистичными и неадекватными». В Кремле заявили, что предложение украинского лидера подтверждает нежелание Киева вести переговоры. 4 октября Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.