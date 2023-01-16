Медведчук: конфликт на Украине закончится ядерной войной или разрядкой

В то же время на Украине, считает Медведчук, правит «партия войны», отвергающая мирные переговоры и продолжающая требовать больше оружия. При этом «партию мира» в Европе и США не жалуют, что говорит о том, что политики этих стран не стремятся к миру. В такой ситуации жителям Украины необходимо «начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов», утверждает Медведчук.