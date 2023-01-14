Представитель Эрдогана предрек провал переговоров о мире без участия России

«Стороны сядут в итоге за стол переговоров после того, как понесут большие потери, будут переживать так называемую усталость от войны. Поэтому мы говорим, что решение должно вырабатываться не только между Украиной и Россией, ее руководством, но и при участии США и Европы. Любой мирный план, который не будет включать Россию, не будет успешен, обернется провалом», — заявил представитель Эрдогана (цитата по ТАСС).