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Политика

Представитель Эрдогана предрек провал переговоров о мире без участия России

Ведомости

Любой мирный план по Украине обернется провалом, если он не будет включать интересы России, заявил в субботу журналистам официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Стороны сядут в итоге за стол переговоров после того, как понесут большие потери, будут переживать так называемую усталость от войны. Поэтому мы говорим, что решение должно вырабатываться не только между Украиной и Россией, ее руководством, но и при участии США и Европы. Любой мирный план, который не будет включать Россию, не будет успешен, обернется провалом», — заявил представитель Эрдогана (цитата по ТАСС).

Калын считает, что в случае затягивания конфликта Европа устанет, а ее общественность заявит, что «больше не хочет поддерживать украинцев». При этом сами граждане Украины, по мнению представителя Эрдогана, «скажут, что получают, наверное, всего десятую часть того, что им требуется».

У мирового сообщества нет желания создать условия для переговоров между двумя странами, считают в Анкаре.

Ранее по теме: Захарова: Москва не согласна с оценкой Турции «мирного плана» Зеленского

«Это произойдет, только когда Россия увидит, что ключевые западные страны, главным образом США, сделают серьезные шаги в контексте этого крупного геополитического вопроса. Предложат новую архитектуру безопасности, которая защитит Запад, Европу, Россию, Украину. Дадут [России] четкие гарантии, что Украина не вступит в НАТО, а Украина получит гарантии ненападения», — сказал Калын.

Он добавил, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского «содержит много положений, которые при верном подходе могут оказаться подходящими и для России».

Калын ранее заявил в Twitter, что ситуация на Украине может обостриться в ближайшие месяцы, что приведет к «долгосрочному глубокому кризису». «От прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности — Турция будет продолжать интенсивные усилия, чтобы открыть дорогу к переговорам», — написал он.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Эрдоган ранее провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование ситуации на Украине. Путин подтвердил открытость Москвы к серьезному диалогу, напомнив, что для этого киевские власти должны выполнить «известные и неоднократно озвученные требования», а также учитывать новые «территориальные реалии».

Эрдоган ранее подверг критике действия западных стран в российско-украинском конфликта. По его словам, они носили провокационный характер, Запад также не приложил усилий в разрешении кризиса.

10 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает «мирный план» Зеленского, состоящий из 10 пунктов. Дипломат отметил готовность России к переговорам и напомнил, что ранее украинская сторона уже предложила свою «формулу мира». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия украинских властей «нереалистичными и неадекватными». В Кремле заявили, что предложение украинского лидера подтверждает нежелание Киева вести переговоры. 4 октября Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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