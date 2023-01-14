Представитель Эрдогана предрек провал переговоров о мире без участия России
Любой мирный план по Украине обернется провалом, если он не будет включать интересы России, заявил в субботу журналистам официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Стороны сядут в итоге за стол переговоров после того, как понесут большие потери, будут переживать так называемую усталость от войны. Поэтому мы говорим, что решение должно вырабатываться не только между Украиной и Россией, ее руководством, но и при участии США и Европы. Любой мирный план, который не будет включать Россию, не будет успешен, обернется провалом», — заявил представитель Эрдогана (цитата по ТАСС).
Калын считает, что в случае затягивания конфликта Европа устанет, а ее общественность заявит, что «больше не хочет поддерживать украинцев». При этом сами граждане Украины, по мнению представителя Эрдогана, «скажут, что получают, наверное, всего десятую часть того, что им требуется».
У мирового сообщества нет желания создать условия для переговоров между двумя странами, считают в Анкаре.
«Это произойдет, только когда Россия увидит, что ключевые западные страны, главным образом США, сделают серьезные шаги в контексте этого крупного геополитического вопроса. Предложат новую архитектуру безопасности, которая защитит Запад, Европу, Россию, Украину. Дадут [России] четкие гарантии, что Украина не вступит в НАТО, а Украина получит гарантии ненападения», — сказал Калын.
Он добавил, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского «содержит много положений, которые при верном подходе могут оказаться подходящими и для России».
Калын ранее заявил в Twitter, что ситуация на Украине может обостриться в ближайшие месяцы, что приведет к «долгосрочному глубокому кризису». «От прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности — Турция будет продолжать интенсивные усилия, чтобы открыть дорогу к переговорам», — написал он.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Эрдоган ранее провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование ситуации на Украине. Путин подтвердил открытость Москвы к серьезному диалогу, напомнив, что для этого киевские власти должны выполнить «известные и неоднократно озвученные требования», а также учитывать новые «территориальные реалии».
Эрдоган ранее подверг критике действия западных стран в российско-украинском конфликта. По его словам, они носили провокационный характер, Запад также не приложил усилий в разрешении кризиса.
10 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает «мирный план» Зеленского, состоящий из 10 пунктов. Дипломат отметил готовность России к переговорам и напомнил, что ранее украинская сторона уже предложила свою «формулу мира». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия украинских властей «нереалистичными и неадекватными». В Кремле заявили, что предложение украинского лидера подтверждает нежелание Киева вести переговоры. 4 октября Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.