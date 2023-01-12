Захарова: Москва не согласна с оценкой Турции «мирного плана» Зеленского

15 ноября 2022 г. Зеленский выступил по видеосвязи на саммите G20, который проходил на Бали. Украинский лидер назвал десять пунктов «формулы мира», которые в том числе включают вывод российских войск, освобождение всех пленных и восстановление территориальной целостности страны. Он призвал мировых лидеров поддержать «мирный план» и подчеркнул, что Украина не согласится на перемирие и не пойдет на территориальные уступки.