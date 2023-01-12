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Захарова: Москва не согласна с оценкой Турции «мирного плана» Зеленского

Ведомости

Москва не поддерживает позицию Турции в отношении «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. 

«Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине», — сказала она (цитата по ТАСС). 

Захарова напомнила, что российские власти уже говорили о неприемлемости этого плана для РФ. 

10 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает «мирный план» Зеленского, состоящий из 10 пунктов. Дипломат отметил готовность России к переговорам и напомнил, что ранее украинская сторона уже предложила свою «формулу мира». 

15 ноября 2022 г. Зеленский выступил по видеосвязи на саммите G20, который проходил на Бали. Украинский лидер назвал десять пунктов «формулы мира», которые в том числе включают вывод российских войск, освобождение всех пленных и восстановление территориальной целостности страны. Он призвал мировых лидеров поддержать «мирный план» и подчеркнул, что Украина не согласится на перемирие и не пойдет на территориальные уступки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия украинских властей «нереалистичными и неадекватными». В Кремле заявили, что предложение украинского лидера подтверждает нежелание Киева вести переговоры. 4 октября Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.

В конце декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда Зеленского проводит доработку деталей плана по мирному урегулированию конфликта, который состоит из десяти пунктов. По данным издания, разрабатываемые предложения могут быть представлены в феврале 2023 г. В Кремле заявили, что информации о «мирном плане» пока не поступало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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