МИД РФ отказался рассматривать Италию в роли гаранта мирного урегулирования на Украине

23 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда украинского президента Владимира Зеленского проводит доработку деталей плана по мирному урегулированию конфликта, который состоит из десяти пунктов. По данным издания, разрабатываемые предложения могут быть представлены в феврале 2023 г. В Кремле заявили, что информации о «мирном плане» пока не поступало.