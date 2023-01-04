МИД РФ отказался рассматривать Италию в роли гаранта мирного урегулирования на Украине
Россия не готова рассматривать Италию в качестве гаранта мирного урегулирования конфликта на Украине из-за антироссийской позиции Рима, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Ранее в конце декабря о предложении выступить в такой роли заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Вместе с тем, по ее оценке, сейчас сигналов о готовности к переговорам не наблюдается.
Москве довольно странно слышать подобные предложения от стран, занявших с самого начала конфликта «недвусмысленную и весьма агрессивную антироссийскую позицию» и накачивающих Украину современными вооружениями, отметила Захарова. Рим поставляет Киеву, в частности, противопехотные мины, обратила внимание представитель МИД РФ.
«Очевидно, что с учетом занятой Италией ангажированной позиции мы не можем рассматривать ее ни в качестве «честного брокера», ни возможного гаранта мирного процесса», – подчеркнула Захарова.
По оценке МИДа, европейским «псевдомировторцам» стоило бы прекратить поставлять Киеву оружие и сосредоточиться на «более твердой и требовательной работе» с украинским президентом Владимиром Зеленским, который ранее говорил о своем полном неприятии мирного урегулирования конфликта, а также законодательно закрепил отказ от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
23 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда украинского президента Владимира Зеленского проводит доработку деталей плана по мирному урегулированию конфликта, который состоит из десяти пунктов. По данным издания, разрабатываемые предложения могут быть представлены в феврале 2023 г. В Кремле заявили, что информации о «мирном плане» пока не поступало.
26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести некий «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. В ООН сообщили, что генсек всемирной организации Антониу Гутерриш готов выступить посредником в ходе переговоров, если с этим согласятся все стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет следовать условиям Украины, поскольку Москва ориентируется только на свои цели и здравый смысл.