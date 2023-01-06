Представитель Эрдогана допустил обострение конфликта на Украине в ближайшие месяцы
Ситуация на Украине может обостриться в ближайшие месяцы, написал в своем Twitter официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Калын считает, что конфликт обострится в ближайшие месяцы, что приведет к «долгосрочному глубокому кризису». «От прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности — Турция будет продолжать интенсивные усилия, чтобы открыть дорогу к переговорам», — написал он.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Рейджеп Тайип Эрдоган накануне провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование ситуации на Украине. Путин подтвердил открытость Москвы к серьезному диалогу, напомнив, что для этого киевские власти должны выполнить «известные и неоднократно озвученные требования», а также учитывать новые «территориальные реалии».
Эрдоган ранее подверг критике действия западных стран в российско-украинском конфликта. По его словам, они носили провокационный характер, Запад также не приложил усилий в разрешении кризиса.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.