Представитель Эрдогана допустил обострение конфликта на Украине в ближайшие месяцы

Президенты России и Турции Владимир Путин и Рейджеп Тайип Эрдоган накануне провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование ситуации на Украине. Путин подтвердил открытость Москвы к серьезному диалогу, напомнив, что для этого киевские власти должны выполнить «известные и неоднократно озвученные требования», а также учитывать новые «территориальные реалии».