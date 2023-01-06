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Политика

Представитель Эрдогана допустил обострение конфликта на Украине в ближайшие месяцы

Ведомости

Ситуация на Украине может обостриться в ближайшие месяцы, написал в своем Twitter официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Калын считает, что конфликт обострится в ближайшие месяцы, что приведет к «долгосрочному глубокому кризису». «От прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности — Турция будет продолжать интенсивные усилия, чтобы открыть дорогу к переговорам», — написал он.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Рейджеп Тайип Эрдоган накануне провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование ситуации на Украине. Путин подтвердил открытость Москвы к серьезному диалогу, напомнив, что для этого киевские власти должны выполнить «известные и неоднократно озвученные требования», а также учитывать новые «территориальные реалии».

Эрдоган ранее подверг критике действия западных стран в российско-украинском конфликта. По его словам, они носили провокационный характер, Запад также не приложил усилий в разрешении кризиса.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных