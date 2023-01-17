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Нарышкин подчеркнул невозможность передачи Крыма Украине

Ведомости

Передача Крыма Украине невозможна. Таким образом глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прокомментировал заявления Киева о намерениях работать над «возвращением Крыма», передает ТАСС.

«Это невозможно», — подчеркнул он. 

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно». 

Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией, и обвиняет Россию в «оккупации» полуострова. Украинские власти также не раз говорили о планах «вернуть» Крым, в том числе военным путем. В частности, в конце декабря 2022 г. в интервью The Guardian глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев «сделает все возможное» для этого в 2023 г. 

Кроме того, по инициативе Украины в августе 2022 г. уже во второй раз проводился саммит «Крымская платформа», целью которого в том числе является «возвращение» Крыма. В мероприятии приняли участие западные лидеры. Российские власти заявляли об антироссийском и недружественном характере мероприятия. Глава МИД Сергей Лавров назвал форум «шабашем».

С 24 февраля 2022 г. Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

После начала спецоперации РФ и Украина несколько раз встречались за столом переговоров. Предыдущая встреча состоялась в Стамбуле 29 марта. Тогда украинская сторона представила письменные предложения по урегулированию конфликта, которые включали отказ от планов вернуть Крым военным путем. 

Глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия не согласна с формулировкой о возможности возвращения Крыма и Севастополя дипломатическим путем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных