Лавров назвал инициированную Украиной «Крымскую платформу» шабашем
Глава МИД России Сергей Лавров назвал встречу «Крымской платформы», которую инициировала Украина, шабашем. Об этом об заявил на встрече с участниками арт-кластера «Таврида».
«Через неделю состоится очередной шабаш — "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — заявил Лавров (цитата по ТАСС).
Он назвал позорной позицию Запада, который заявил об «аннексии» Крыма Россией. «С тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободное волеизъявление народа Крыма», — отметил Лавров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству запустить «Крымскую платформу» — международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.