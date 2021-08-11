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На Украине назвали предложение разместить системы ПВО США «гипотетическим»

Ведомости

Заявления о возможном размещении систем ПВО США на Украине нужно рассматривать лишь как гипотетический вариант в рамках размышлений о возможностях усилить безопасность страны. Киев всерьез пока не рассчитывает приглашать американских военных для организации баз, заявил пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

«Заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или гипотетический вариант по укреплению безопасности на Украине. Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время пригласить американцев для установки военных баз», — сказал Никифоров на брифинге. По словам пресс-секретаря украинского президента, реальные шаги в этом направлении будут зависеть «от консенсуса в украинском обществе и НАТО».

«Любые шаги в этом направлении сильно будут раздражать нашего северного соседа. Поэтому это только размышления, как усилить нашу безопасность», — подчеркнул Никифоров, говоря о том, что Киеву следует брать в расчет в случае решения о размещении иностранных военных на постоянной основе.

10 августа вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников заявил, что власти страны призвали США развернуть силы ПВО на украинской территории для «сдерживания» России. Резников мотивировал размещение систем американской ПВО в его стране тем, что Москва якобы намерена разместить в Крыму ядерное оружие, а также использует полуостров для «милитаризации» акваторий Черного и Азовского морей.

В МИД России назвали это заявление доказательством «провокационной» политики Украины в отношении России. Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова добавила, что «коллективный Запад, в первую очередь США», пытается «бесконечно разыгрывать украинскую карту» в контексте взаимоотношений с Москвой.

Ранее по теме: Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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