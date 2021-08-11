На Украине назвали предложение разместить системы ПВО США «гипотетическим»

«Заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или гипотетический вариант по укреплению безопасности на Украине. Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время пригласить американцев для установки военных баз», — сказал Никифоров на брифинге. По словам пресс-секретаря украинского президента, реальные шаги в этом направлении будут зависеть «от консенсуса в украинском обществе и НАТО».