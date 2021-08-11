На Украине назвали предложение разместить системы ПВО США «гипотетическим»
Заявления о возможном размещении систем ПВО США на Украине нужно рассматривать лишь как гипотетический вариант в рамках размышлений о возможностях усилить безопасность страны. Киев всерьез пока не рассчитывает приглашать американских военных для организации баз, заявил пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
«Заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или гипотетический вариант по укреплению безопасности на Украине. Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время пригласить американцев для установки военных баз», — сказал Никифоров на брифинге. По словам пресс-секретаря украинского президента, реальные шаги в этом направлении будут зависеть «от консенсуса в украинском обществе и НАТО».
«Любые шаги в этом направлении сильно будут раздражать нашего северного соседа. Поэтому это только размышления, как усилить нашу безопасность», — подчеркнул Никифоров, говоря о том, что Киеву следует брать в расчет в случае решения о размещении иностранных военных на постоянной основе.
10 августа вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников заявил, что власти страны призвали США развернуть силы ПВО на украинской территории для «сдерживания» России. Резников мотивировал размещение систем американской ПВО в его стране тем, что Москва якобы намерена разместить в Крыму ядерное оружие, а также использует полуостров для «милитаризации» акваторий Черного и Азовского морей.
В МИД России назвали это заявление доказательством «провокационной» политики Украины в отношении России. Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова добавила, что «коллективный Запад, в первую очередь США», пытается «бесконечно разыгрывать украинскую карту» в контексте взаимоотношений с Москвой.