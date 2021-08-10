Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США

В апреле США выделили очередной транш помощи украинским вооруженным силам на общую сумму $7,85 млн. Это включает расходы на закупку запчастей, тактического снаряжения, оборудования, в том числе медицинского. Всего с 2014 г. США предоставили украинской армии более $2 млрд поддержки. Кроме того, с 2014 г. американские военные советники обучают украинских военных использованию современных вооружений, в том числе поставляемых из США. В то же время сейчас на территории Украины постоянно не базируется ни одно из подразделений американской армии.