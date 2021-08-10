Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США

Ведомости

Власти Украины призвали США развернуть силы ПВО на украинской территории для сдерживания России. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников, передает пресс-служба одноименного министерства.

«Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — сказал Резников на встрече с главой фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом. По словам украинского чиновника, размещение американской ПВО в его стране необходимо из-за того, что Россия якобы намерена разместить в Крыму ядерное оружие, а также использует полуостров для милитаризации акваторий Черного и Азовского морей, причем последнее якобы уже «оккупировано».

«Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы. Сейчас то же самое происходит с "Северным потоком — 2"», — сказал Резников, призвав США также ввести новые санкции против связанных с газопроводом компаний.

В апреле США выделили очередной транш помощи украинским вооруженным силам на общую сумму $7,85 млн. Это включает расходы на закупку запчастей, тактического снаряжения, оборудования, в том числе медицинского. Всего с 2014 г. США предоставили украинской армии более $2 млрд поддержки. Кроме того, с 2014 г. американские военные советники обучают украинских военных использованию современных вооружений, в том числе поставляемых из США. В то же время сейчас на территории Украины постоянно не базируется ни одно из подразделений американской армии.

В июле американские военные участвовали в ежегодных учениях Sea Breeze по линии НАТО — Украина в южных причерноморских регионах страны. В целом в них приняли участие 5000 военных, 40 самолетов и 32 корабля 32 стран.

Ранее по теме: Учения НАТО в Черном море Sea Breeze завершились

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных