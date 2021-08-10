Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
Власти Украины призвали США развернуть силы ПВО на украинской территории для сдерживания России. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников, передает пресс-служба одноименного министерства.
«Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — сказал Резников на встрече с главой фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом. По словам украинского чиновника, размещение американской ПВО в его стране необходимо из-за того, что Россия якобы намерена разместить в Крыму ядерное оружие, а также использует полуостров для милитаризации акваторий Черного и Азовского морей, причем последнее якобы уже «оккупировано».
«Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы. Сейчас то же самое происходит с "Северным потоком — 2"», — сказал Резников, призвав США также ввести новые санкции против связанных с газопроводом компаний.
В апреле США выделили очередной транш помощи украинским вооруженным силам на общую сумму $7,85 млн. Это включает расходы на закупку запчастей, тактического снаряжения, оборудования, в том числе медицинского. Всего с 2014 г. США предоставили украинской армии более $2 млрд поддержки. Кроме того, с 2014 г. американские военные советники обучают украинских военных использованию современных вооружений, в том числе поставляемых из США. В то же время сейчас на территории Украины постоянно не базируется ни одно из подразделений американской армии.
В июле американские военные участвовали в ежегодных учениях Sea Breeze по линии НАТО — Украина в южных причерноморских регионах страны. В целом в них приняли участие 5000 военных, 40 самолетов и 32 корабля 32 стран.