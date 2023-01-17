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Песков не стал комментировать данные СМИ о приказе Путина освободить Донбасс до весны

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения украинских СМИ о том, что президент Владимир Путин поручил главе Генштаба, командующему Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации на Украине Валерию Герасимову освободить Донбасс до марта 2023 г.

«Нет, не мог бы. Не имею ни малейшего желания», — ответил представитель Кремля.

Накануне, 16 января, о таком поручении Путина Герасимову сообщил «Интерфакс Украина» со ссылкой на представителя Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрея Юсова.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.

30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Тогда президент подчеркнул, что жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных