Песков не стал комментировать данные СМИ о приказе Путина освободить Донбасс до весны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения украинских СМИ о том, что президент Владимир Путин поручил главе Генштаба, командующему Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации на Украине Валерию Герасимову освободить Донбасс до марта 2023 г.
«Нет, не мог бы. Не имею ни малейшего желания», — ответил представитель Кремля.
Накануне, 16 января, о таком поручении Путина Герасимову сообщил «Интерфакс Украина» со ссылкой на представителя Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрея Юсова.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Тогда президент подчеркнул, что жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.