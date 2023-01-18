Володин призвал рассмотреть на трибунале слова Меркель, Олланда и руководства Украины
Заявления украинских и западных политиков о подготовке Украины к военным действиям с Россией должны стать доказательной базой для международного военного трибунала. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он обратил внимание на утверждение главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова в интервью изданию «Суспильне новини» о «сумасшедшей» подготовке общества к боевым действиям. Володин также напомнил слова о минских соглашения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда.
«Признания, сделанные представителем киевского режима и бывшими лидерами Германии и Франции, должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала. Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, проведение спецоперации России на Украине оказалось «единственно правильным решением, принятым на опережение», поскольку слова украинских и западных политиков доказывают, что угроза для безопасности жителей Донбасса и России была реальной. Данное решение позволило предотвратить катастрофу и гибель большого числа людей, добавил политик.
7 декабря 2022 г. Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время». В конце декабря Олланд, который принимал участие в подписании договоренностей, заявил, что минские соглашения позволили Украине укрепить вооруженные силы.
Ранее «заявкой на трибунал» слова экс-канцлера ФРГ назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что подобное признание прозвучало впервые и лишь подтвердило то, «о чем [российские власти] говорили много лет».
Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, которые завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции.