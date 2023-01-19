Российского посла вызвали в МИД Канады
Посол России в Канаде Олег Степанов был вызван в МИД Канады. Об этом во время пресс-конференции с главой британского МИДа Джеймсом Клеверли сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.
«Сегодня мои представители вызывают для разговора российского посла в Канаде, чтобы <...> лично осудить антисемитские комментарии российского министра Сергея Лаврова», — сказала она (цит. по ТАСС).
Позже сам Степанов сообщил, что его вызов в МИД Канады был связан с трагедией в Днепропетровске, в результате которой погибло свыше 40 человек, а не с заявлениями главы МИД России Сергея Лаврова. «Я тоже увидел это заявление Жоли, по сути, постфактум — после встречи. Немножко удивился, потому что это приглашение в МИД было для того, чтобы канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепропетровске. Речь шла исключительно об этом», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Степанов также подчеркнул, что Канада пыталась возложить всю ответственность за произошедшее на Россию, однако посол все обвинения отверг, подчеркнув, что причиной трагедии стало размещение Украиной систем ПВО в жилых кварталах вопреки всем законам о ведении войны.
Вечером 14 января после взрыва обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). В результате происшествия погибли более 40 человек, сообщили власти города. Позже советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подъезд многоэтажки обрушился по причине падения на него сбитой украинскими войсками ракеты. В военном командовании Украины опровергли эту информацию. 17 января Арестович признал ошибку и подал в отставку.
После этого инцидента в Кремле напомнили, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры Украины — только по военным целям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ссылаясь на заявления украинских властей, отметил, что трагедия стала следствием работы ПВО.
Накануне, 18 января, глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 г. сравнил действия США по созданию коалиции против России с действиями Адольфа Гитлера. Он также отметил, что шаги США направлены на окончательное решение «русского вопроса».
«Как Гитлер захватил и поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против СССР, сейчас тоже США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО, да и не только входящих в НАТО — из членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же самой задачей — задачей окончательного решения “русского вопроса” – так же, как Гитлер хотел окончательно решить “еврейский вопрос”. Сейчас если вы почитаете заявления западных политиков, <...> они однозначно говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение», — сказал он.
После этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал оскорбительным и «абсурдным» это заявление.