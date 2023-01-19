Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала по Украине
Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, призывающую создать международный специальный трибунал по расследованию российской «агрессии против Украины».
В документе, который носит рекомендательный характер, утверждается, что Россия начала агрессию против Украины еще в 2014 г., возобновив ее с новой силой в феврале 2022 г., что стало «самым возмутительным актом агрессии», которое политическое руководство России и СССР осуществило в Европе с 1945 г.
Точный состав и методы работы такого трибунала еще предстоит определить, отмечается в документе.
30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании международного антироссийского трибунала по Украине под эгидой ООН. Она также предложила создать структуру для управления замороженными российскими активами.
Замглавы МИД России Сергей Вершинин после этого заявил, что эта идея является попыткой ЕС скрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине. По его словам, в Москве не были удивлены подобной инициативой о создании международного трибунала со стороны ЕС. При этом он подчеркнул, что создание подобной организации для расследования без участия России будет «юридическим нонсенсом».