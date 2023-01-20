В Крыму предупредили Киев об ответном ударе в случае атаки
В случае атаки на Крым Россия нанесет ответный удар. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с «РИА Новости».
«Ничего удивительного. Ведь пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ», — сказал он.
Константинов напомнил, что жители Крыма сделали свой выбор, «навсегда порвав» с Украиной.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
В то же время украинские власти итоги референдума не признают. В Киеве не раз заявляли о планах «вернуть» Крым, в том числе военным путем. В госдепе США, отвечая на вопрос о поддержке возможных ударов Киева по Крыму, отметили, что украинские военные сами решают, как использовать западное оружие.
19 января газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена всерьез задумалась о том, что украинские военные должны получить оружие для ударов по территории Крыма. По мнению американских властей, это укрепит позиции Киева на будущих переговорах.
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что подобная риторика «подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России». В Кремле предостерегли Запад от возможных поставок вооружения Киеву для удара по российской территории, в частности по Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные действия могут вывести конфликт «на новый уровень».