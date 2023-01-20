В Крыму предупредили Киев об ответном ударе в случае атаки

В то же время украинские власти итоги референдума не признают. В Киеве не раз заявляли о планах «вернуть» Крым, в том числе военным путем. В госдепе США, отвечая на вопрос о поддержке возможных ударов Киева по Крыму, отметили, что украинские военные сами решают, как использовать западное оружие.