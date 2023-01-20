Кремль: отношения России и США при Байдене достигли низшей точки
Отношения Москвы и Вашингтона за первые два года президентства американского лидера Джо Байдена достигли исторически низшей точки, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Прошедшие два года, несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой (Путин и Байден провели там саммит в июне 2021 г. – "Ведомости"), были очень плохими для наших двусторонних отношений, двусторонние отношения сейчас находятся, наверное, в самой низшей точке исторически, к сожалению», – рассказал он.
В обозримом будущем каких-либо надежд на улучшение отношений нет, добавил Песков.
Ранее в декабре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что стратегический диалог России и США удерживается Вашингтоном в замороженном состоянии. Это, по его оценке, чревато лавинообразным повышением рисков.
В конце декабря в Вашингтоне состоялись переговоры Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. По итогам переговоров в ходе совместной пресс-конференции Байден сообщил, что Зеленский открыт к поиску «справедливого мира» с Россией. После этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поездка Зеленского в США демонстрирует, что ни он сам, ни американское руководство не готовы к мирному урегулированию конфликта на Украине и переговорам с Россией. По его словам, эти переговоры продемонстрировали «нацеленность на войну, на гибель простых солдат, на дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона». Антонов подчеркнул, что сообщения о том, что Россия не проявляет заинтересованности в достижении мира, лживы.