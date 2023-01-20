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Политика

Кремль: отношения России и США при Байдене достигли низшей точки

Ведомости

Отношения Москвы и Вашингтона за первые два года президентства американского лидера Джо Байдена достигли исторически низшей точки, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Прошедшие два года, несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой (Путин и Байден провели там саммит в июне 2021 г. – "Ведомости"), были очень плохими для наших двусторонних отношений, двусторонние отношения сейчас находятся, наверное, в самой низшей точке исторически, к сожалению», – рассказал он.

В обозримом будущем каких-либо надежд на улучшение отношений нет, добавил Песков.

Ранее в декабре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что стратегический диалог России и США удерживается Вашингтоном в замороженном состоянии. Это, по его оценке, чревато лавинообразным повышением рисков.

В конце декабря в Вашингтоне состоялись переговоры Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. По итогам переговоров в ходе совместной пресс-конференции Байден сообщил, что Зеленский открыт к поиску «справедливого мира» с Россией. После этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поездка Зеленского в США демонстрирует, что ни он сам, ни американское руководство не готовы к мирному урегулированию конфликта на Украине и переговорам с Россией. По его словам, эти переговоры продемонстрировали «нацеленность на войну, на гибель простых солдат, на дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона». Антонов подчеркнул, что сообщения о том, что Россия не проявляет заинтересованности в достижении мира, лживы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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