Медведев предрек создание военного альянса странами, которых «достали» США

По его словам, прошедшая на американской базе ВВС Рамштайн в Германии встреча и поставки Киеву тяжелого вооружения не оставляют сомнений в том, что враги России будут «неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить». У них, как пишет Медведев, есть достаточно оружия, а при необходимости западные страны могут начать производить новое. Из этого следует вывод, что будет «очень непросто», считает политик.