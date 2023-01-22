Медведев предрек создание военного альянса странами, которых «достали» США
В случае затягивания конфликта на Украине в мире появится новый военный альянс, туда войдут страны, которых «достали американцы», и в результате США бросят Европу и Украину, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, прошедшая на американской базе ВВС Рамштайн в Германии встреча и поставки Киеву тяжелого вооружения не оставляют сомнений в том, что враги России будут «неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить». У них, как пишет Медведев, есть достаточно оружия, а при необходимости западные страны могут начать производить новое. Из этого следует вывод, что будет «очень непросто», считает политик.
«Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов. Такое всегда происходило в истории человечества в ходе длительных войн», – написал он.
После этого, по мнению зампреда Совбеза, Вашингтон окончательно «кинет» Европу и «остатки несчастных украинцев», а мир придет в равновесное состояние, если «не будет слишком поздно».
По итогам консультаций глав оборонных министерств стран – членов НАТО 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии альянс согласовал предоставление Украине беспрецедентно большого по номенклатуре пакета военной помощи, однако в него не были включены немецкие танки Leopard 2. После этого главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти ФРГ срочно передать Киеву танки.
О негативных последствиях передачи Киеву тяжелых танков предупреждали ранее в Кремле, а председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения приведут к глобальной катастрофе и ответу России с использованием более мощного оружия.