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Медведев предрек создание военного альянса странами, которых «достали» США

Ведомости

В случае затягивания конфликта на Украине в мире появится новый военный альянс, туда войдут страны, которых «достали американцы», и в результате США бросят Европу и Украину, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. 

По его словам, прошедшая на американской базе ВВС Рамштайн в Германии встреча и поставки Киеву тяжелого вооружения не оставляют сомнений в том, что враги России будут «неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить». У них, как пишет Медведев, есть достаточно оружия, а при необходимости западные страны могут начать производить новое. Из этого следует вывод, что будет «очень непросто», считает политик.

«Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов. Такое всегда происходило в истории человечества в ходе длительных войн», – написал он.

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После этого, по мнению зампреда Совбеза, Вашингтон окончательно «кинет» Европу и «остатки несчастных украинцев», а мир придет в равновесное состояние, если «не будет слишком поздно».

По итогам консультаций глав оборонных министерств стран – членов НАТО 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии альянс согласовал предоставление Украине беспрецедентно большого по номенклатуре пакета военной помощи, однако в него не были включены немецкие танки Leopard 2. После этого главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти ФРГ срочно передать Киеву танки.

О негативных последствиях передачи Киеву тяжелых танков предупреждали ранее в Кремле, а председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения приведут к глобальной катастрофе и ответу России с использованием более мощного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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