Газета
Политика

Глава Евросовета назвал следующие недели решающими для конфликта на Украине

Ведомости

Следующие две-три недели будут решающими для конфликта на Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью газете El Mundo.

«То, что произойдет в 2023 г., и многое зависит от ближайших недель, определит наше будущее», – отметил Мишель.

Глава Евросовета также призвал страны и дальше оказывать Украине всю необходимую поддержку. «Мы должны встать на сторону Украины и оказать им всю необходимую поддержку. Мы не можем их подвести»,  – добавил он.ё

В конце декабря 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2023 г. станет для вооруженного конфликта решающим. «Понимаем, какие риски появятся зимой, понимаем, что делать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности», – отмечал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал на то, что конфликт развивается по восходящей спирали. Представитель Кремля также заявил, что западные страны привержены «драматическому» заблуждению о возможности украинской стороны иметь успех на поле боя. По его словам, это заблуждение Запада, «которое заставит еще неоднократно пожалеть». Он отметил, что это приводит к тому, что конфликт на Украине «деградирует» и провоцирует на дополнительную напряженность.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент президент Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных