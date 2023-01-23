Глава Евросовета назвал следующие недели решающими для конфликта на Украине
Следующие две-три недели будут решающими для конфликта на Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью газете El Mundo.
«То, что произойдет в 2023 г., и многое зависит от ближайших недель, определит наше будущее», – отметил Мишель.
Глава Евросовета также призвал страны и дальше оказывать Украине всю необходимую поддержку. «Мы должны встать на сторону Украины и оказать им всю необходимую поддержку. Мы не можем их подвести», – добавил он.ё
В конце декабря 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2023 г. станет для вооруженного конфликта решающим. «Понимаем, какие риски появятся зимой, понимаем, что делать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности», – отмечал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал на то, что конфликт развивается по восходящей спирали. Представитель Кремля также заявил, что западные страны привержены «драматическому» заблуждению о возможности украинской стороны иметь успех на поле боя. По его словам, это заблуждение Запада, «которое заставит еще неоднократно пожалеть». Он отметил, что это приводит к тому, что конфликт на Украине «деградирует» и провоцирует на дополнительную напряженность.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент президент Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.