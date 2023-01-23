Глава Евросовета назвал следующие недели решающими для конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал на то, что конфликт развивается по восходящей спирали. Представитель Кремля также заявил, что западные страны привержены «драматическому» заблуждению о возможности украинской стороны иметь успех на поле боя. По его словам, это заблуждение Запада, «которое заставит еще неоднократно пожалеть». Он отметил, что это приводит к тому, что конфликт на Украине «деградирует» и провоцирует на дополнительную напряженность.