Песков не стал комментировать возможность назначения Козака главой Счетной палаты
Кремль не собирается анонсировать кандидатуру того, кто может быть назначен главой Счетной палаты (СП). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые перспективы. Не будем это делать и на этот раз», — заявил он.
Неназванный федеральный чиновник утверждал, что Совет Федерации может рассмотреть вопрос о кандидатах на пост главы СП уже на этой неделе. Песков комментировать возможное назначение отказался.
Назначение нового главы ведомства может произойти 25 января, когда Совет Федерации соберется на первое заседание, писали «Ведомости» ранее. По информации источников газеты, на повестке этого заседания может появиться вопрос о выборе нового председателя Счетной палаты, однако официально эта информация нигде не фигурировала.
С 2018 г. пост главы СП занимал Алексей Кудрин, который 30 ноября 2022 г. досрочно был освобожден от должности и перешел на работу в «Яндекс» в качестве советника по корпоративному развитию компании. Он проработал на посту главы Счетной палаты 4,5 года, его полномочия должны были истечь в 2024 г. По словам Кудрина, после 25 лет госслужбы он хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».
Согласно действующему законодательству, назначение на должность главы Счетной палаты осуществляется по представлению главы государства на шесть лет. Президент получает на рассмотрение не менее трех кандидатов и после этого выбирает одного. При этом один и тот же человек не может занимать должность председателя Счетной палаты более двух сроков подряд. Сейчас исполняющим обязанности председателя Счетной палаты является Галина Изотова, которая раньше занимала должность замглавы ведомства.