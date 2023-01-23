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Песков не стал комментировать возможность назначения Козака главой Счетной палаты

Ведомости

Кремль не собирается анонсировать кандидатуру того, кто может быть назначен главой Счетной палаты (СП). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые перспективы. Не будем это делать и на этот раз», — заявил он.

20 января РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения кандидатур на пост руководителя СП, сообщал, что наиболее вероятным кандидатом является замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Собеседники уточнили, что обсуждение продолжается до сих пор, поэтому «интрига сохраняется».

Неназванный федеральный чиновник утверждал, что Совет Федерации может рассмотреть вопрос о кандидатах на пост главы СП уже на этой неделе. Песков комментировать возможное назначение отказался.

Назначение нового главы ведомства может произойти 25 января, когда Совет Федерации соберется на первое заседание, писали «Ведомости» ранее. По информации источников газеты, на повестке этого заседания может появиться вопрос о выборе нового председателя Счетной палаты, однако официально эта информация нигде не фигурировала.

С 2018 г. пост главы СП занимал Алексей Кудрин, который 30 ноября 2022 г. досрочно был освобожден от должности и перешел на работу в «Яндекс» в качестве советника по корпоративному развитию компании. Он проработал на посту главы Счетной палаты 4,5 года, его полномочия должны были истечь в 2024 г. По словам Кудрина, после 25 лет госслужбы он хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».

Согласно действующему законодательству, назначение на должность главы Счетной палаты осуществляется по представлению главы государства на шесть лет. Президент получает на рассмотрение не менее трех кандидатов и после этого выбирает одного. При этом один и тот же человек не может занимать должность председателя Счетной палаты более двух сроков подряд. Сейчас исполняющим обязанности председателя Счетной палаты является Галина Изотова, которая раньше занимала должность замглавы ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных