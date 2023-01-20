РБК: новым председателем Счетной палаты может стать Дмитрий Козак

Согласно действующему законодательству, назначение на должность главы Счетной палаты осуществляется по представлению главы государства на шесть лет. Президент получает на рассмотрение не менее трех кандидатов и после этого выбирает одного. При этом один и тот же человек не может занимать должность председателя Счетной палаты больше двух сроков подряд. Сейчас исполняющим обязанности председателя Счетной палаты является Галина Изотова, которая раньше занимала должность замглавы ведомства.