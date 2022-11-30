Исполняющей обязанности председателя Счетной палаты стала Галина Изотова

По данным СМИ, Кудрин вскоре может перейти на работу в «Яндексе». Сам он эту информацию пока не подтверждал. На вопрос — правда ли, что его новым местом работы станет «Яндекс», Кудрин ответил: «Я пока воздержусь, поскольку пока нужно сделать паузу. <...> Мы когда выберем, тогда и скажем», — ответил он на вопрос, правда ли, что его новым местом работы станет «Яндекс» (цитата по «Интерфаксу»).