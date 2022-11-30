Исполняющей обязанности председателя Счетной палаты стала Галина Изотова

Исполняющей обязанности председателя Счетной палаты стала Галина ИзотоваОна была замом Кудрина с 2019 года
Заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова стала исполняющим обязанности главы ведомства после отставки Алексея Кудрина, сообщил «Ведомостям» представитель СП. Эту должность она заняла в соответствии с законом, напомнил он.
Изотова была назначена заместителем председателя Счетной палаты в сентябре 2019 г. До этого она являлась советником генерального директора «Почты России», входила в состав генерального совета «Деловой России», была депутатом Госдумы.
Совет Федерации в среду, 30 ноября, досрочно освободил Кудрина от должности председателя Счетной палаты. О намерении покинуть контрольное ведомство он сообщил накануне в своем Telegram–канале. После 25 лет работы в госсекторе Кудрин собирается «сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей».
Председатель Счетной палаты по Конституции назначается Советом Федерации на шесть лет по представлению президента. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Кудрин был назначен главой Счетной палаты в мае 2018 г. До этого ведомство возглавляла Татьяна Голикова, которая покинула пост в связи с назначением вице-премьером. Таким образом, первый срок полномочий Кудрина должен был истечь в мае 2024 г.
По данным СМИ, Кудрин вскоре может перейти на работу в «Яндексе». Сам он эту информацию пока не подтверждал. На вопрос — правда ли, что его новым местом работы станет «Яндекс», Кудрин ответил: «Я пока воздержусь, поскольку пока нужно сделать паузу. <...> Мы когда выберем, тогда и скажем», — ответил он на вопрос, правда ли, что его новым местом работы станет «Яндекс» (цитата по «Интерфаксу»).
При этом во время голосования по вопросу досрочного освобождения Кудрина от должности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила его переход в «Яндекс». «Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем», — сказала она.
СМИ писали, что возглавить ведомство после ухода Кудрина могут первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков или глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По словам источника РБК, никаких окончательных решений на этот счет не принималось, и возможны самые неожиданные решения со стороны президента.