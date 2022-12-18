Путин утвердил поправки в закон о Счетной палате

Согласно документу, Совет палаты Совфеда по инициативе комитетов СФ предлагает президенту РФ не менее трех кандидатур на должность председателя Счетной палаты. Затем глава государства выбирает одну из кандидатур, которую впоследствии Совфед назначает на должность. Если же ни один из предложенных претендентов президента не устроит, то глава государства может предложить свою кандидатуру.