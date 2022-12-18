Путин утвердил поправки в закон о Счетной палате
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в ФЗ «О Счетной палате РФ». Документ в воскресенье был подписан главой государства и опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее на этой неделе закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Поправки в закон «О Счетной палате», как отмечалось, приводят законодательство в соответствии с Конституцией в части уточнения полномочий Совфеда. В частности, изменения касаются процедуры назначения председателя Счетной палаты (СП), а также его заместителя.
Согласно документу, Совет палаты Совфеда по инициативе комитетов СФ предлагает президенту РФ не менее трех кандидатур на должность председателя Счетной палаты. Затем глава государства выбирает одну из кандидатур, которую впоследствии Совфед назначает на должность. Если же ни один из предложенных претендентов президента не устроит, то глава государства может предложить свою кандидатуру.
Глава Счетной палаты назначается на шесть лет, тот же срок свой пост занимает замглавы СП. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Раньше назначение и освобождение от должности главы Счетной палаты относилось к компетенции Госдумы, однако после принятия Конституции в июле 2020 г. этот вопрос перешел в ведение Совета Федерации. Законопроект, автором которого выступил Владимир Путин, был внесен в Госдуму 29 ноября 2021 г.
30 ноября Совфед досрочно освободил от должности председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, занимавшего этот пост 4,5 года. Его полномочия истекали в 2024 г. После этого Кудрин перешел на работу в «Яндекс», став советником по корпоративному развитию.