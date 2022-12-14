Совфед одобрил поправки в закон о Счетной палате
Совет Федерации одобрил поправки в закон «О Счетной палате», которые приводят законодательство в соответствии с Конституцией в части уточнения полномочий Совета Федерации, сообщается на сайте Совфеда.
В частности, изменения касаются процедуры назначения председателя Счетной палаты (СП), а также его заместителя. Накануне, 13 декабря, поправки приняли в Госдуме.
Согласно документу, Совет палаты Совфеда по инициативе комитетов СФ предлагает президенту РФ не менее трех кандидатур на должность председателя Счетной палаты. Затем глава государства выбирает одну из кандидатур, которую впоследствии Совфед назначает на должность. Если же ни один из предложенных претендентов президента не устроит, то глава государства может предложить свою кандидатуру.
Глава Счетной палаты назначается на шесть лет, тот же срок свой пост занимает замглавы СП. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Раньше назначение и освобождение от должности главы Счетной палаты относилось к компетенции Госдумы, однако после принятия Конституции в июле 2020 г. этот вопрос перешел в ведение Совета Федерации.
Законопроект был внесен в Госдуму 29 ноября 2021 г. Автором поправок выступил президент России Владимир Путин.