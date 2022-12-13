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Госдума приняла поправки в закон о Счетной палате

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Госдума приняла поправки в Федеральный закон «О счетной палате», которые приводят законодательство в соответствии с Конституцией в части уточнения полномочий Совета Федерации, сообщается на сайте нижней палаты парламента. 

Раньше назначение и освобождение от должности главы Счетной палаты относилось к компетенции Госдумы, то после принятия Конституции в июле 2020 г. этот вопрос перешел в ведение Совета Федерации. 

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 29 ноября 2021 г. Автором поправок выступил президент России Владимир Путин. Ожидается, что Совет Федерации утвердит его на пленарном заседании в среду, 14 декабря, сообщал ранее сенатор Сергей Иванов. 

По его словам, после принятия закона будет сформирован список кандидатов, который представят на рассмотрение президенту. Согласно действующему законодательству, назначение на должность главы Счетной палаты осуществляется по представлению главы государства на шесть лет. Президент получает на рассмотрение не менее трех кандидатов и после этого выбирает одного. При этом один и тот же человек не может занимать должность председателя Счетной палаты больше двух сроков подряд.

Иванов также отметил, что назначения нового председателя Счетной палаты не стоит ждать до конца этого года. С 2018 г. этот пост занимал Алексей Кудрин, который 30 ноября досрочно был освобожден от должности и перешел на работу в «Яндекс» в качестве советника по корпоративному развитию компании. Он проработал на должности главы Счетной палаты 4,5 года, его полномочия истекали в 2024 г. По словам Кудрина, после 25 лет госслужбы он хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных