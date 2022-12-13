Госдума приняла поправки в закон о Счетной палате

По его словам, после принятия закона будет сформирован список кандидатов, который представят на рассмотрение президенту. Согласно действующему законодательству, назначение на должность главы Счетной палаты осуществляется по представлению главы государства на шесть лет. Президент получает на рассмотрение не менее трех кандидатов и после этого выбирает одного. При этом один и тот же человек не может занимать должность председателя Счетной палаты больше двух сроков подряд.