В Совфеде рекомендовали не ждать назначения главы Счетной палаты в 2022 году

Иванов подчеркнул, что формирование списка кандидатов, которые будут представлены президенту, начнется после того, как будет принят закон с поправками, которые приведут процедуру назначения на должность председателя Счетной палаты в соответствие с нормой Конституции. Если раньше назначение и освобождение от должности главы ведомства относилось к компетенции Госдумы, то сейчас этот вопрос находится в ведении Совета Федерации. По словам Иванова, этот закон будет рассмотрен на пленарном заседании в среду, 14 декабря.