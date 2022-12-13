В Совфеде рекомендовали не ждать назначения главы Счетной палаты в 2022 году
Председателя Счетной палаты маловероятно назначат до конца этого года, сообщил член Совета Федерации Сергей Иванов, пишут «РИА Новости».
«В этом году даже не ожидайте, мне кажется, назначения (главы Счетной палаты) по факту, это мое мнение», — сказал он.
Иванов подчеркнул, что формирование списка кандидатов, которые будут представлены президенту, начнется после того, как будет принят закон с поправками, которые приведут процедуру назначения на должность председателя Счетной палаты в соответствие с нормой Конституции. Если раньше назначение и освобождение от должности главы ведомства относилось к компетенции Госдумы, то сейчас этот вопрос находится в ведении Совета Федерации. По словам Иванова, этот закон будет рассмотрен на пленарном заседании в среду, 14 декабря.
С 2018 г. пост главы Счетной палаты занимал Кудрин, который 30 ноября досрочно был освобожден от должности и перешел на работу в «Яндекс» в качестве советника по корпоративному развитию компании. Он проработал на должности главы Счетной палаты 4,5 года, его полномочия истекали в 2024 г. По словам Кудрина, после 25 лет госслужбы он хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».
Согласно действующему законодательству, назначение на должность главы Счетной палаты осуществляется по представлению главы государства на шесть лет. Президент получает на рассмотрение не менее трех кандидатов и после этого выбирает одного. При этом один и тот же человек не может занимать должность председателя Счетной палаты больше двух сроков подряд.
Сейчас исполняющим обязанности представителя Счетной палаты является Галина Изотова, которая раньше занимала должность замглавы ведомства. Ранее РБК писал, что кандидатом на пост главы Счетной палаты может стать первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. По словам источника издания, он является основным кандидатом, Жукова поддерживает лично Кудрин, но рассматриваются и другие варианты.