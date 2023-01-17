В Совфеде опровергли обсуждение конкретных кандидатов на пост главы Счетной палаты
В Совете Федерации пока не обсуждают конкретные кандидатуры на пост главы Счетной палаты. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
С 2018 г. пост главы Счетной палаты занимал Алексей Кудрин, который 30 ноября 2022 г. досрочно был освобожден от должности и перешел на работу в «Яндекс» в качестве советника по корпоративному развитию компании. Он проработал на должности главы Счетной палаты 4,5 года, его полномочия должны быть истечь в 2024 г. По словам Кудрина, после 25 лет госслужбы он хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».
Согласно действующему законодательству, назначение на должность главы Счетной палаты осуществляется по представлению главы государства на шесть лет. Президент получает на рассмотрение не менее трех кандидатов и после этого выбирает одного. При этом один и тот же человек не может занимать должность председателя Счетной палаты больше двух сроков подряд. Сейчас исполняющим обязанности представителя Счетной палаты является Галина Изотова, которая раньше занимала должность замглавы ведомства.
Назначение нового главы ведомства может произойти 25 января, когда Совет Федерации соберется на первом заседании, писали «Ведомости» ранее. По информации источников газеты, на повестке этого заседания может появиться вопрос о выборе нового председателя Счетной палаты, однако официально эта информация нигде не фигурировала.
Ранее РБК писал, что кандидатом на пост главы Счетной палаты может стать первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. По словам источника издания, он является основным кандидатом, Жукова поддерживает лично Кудрин, но рассматриваются и другие варианты. По информации «Ведомостей», на пост главы Счетной палаты могут также претендовать первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, бывший спикер заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, а также министр юстиции Константин Чуйченко и бывший глава Федерального агентства научных организаций, замминистра финансов Михаил Котюков.