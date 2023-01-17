Газета
Политика

В Совфеде опровергли обсуждение конкретных кандидатов на пост главы Счетной палаты

Ведомости

В Совете Федерации пока не обсуждают конкретные кандидатуры на пост главы Счетной палаты. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

С 2018 г. пост главы Счетной палаты занимал Алексей Кудрин, который 30 ноября 2022 г. досрочно был освобожден от должности и перешел на работу в «Яндекс» в качестве советника по корпоративному развитию компании. Он проработал на должности главы Счетной палаты 4,5 года, его полномочия должны быть истечь в 2024 г. По словам Кудрина, после 25 лет госслужбы он хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».

Согласно действующему законодательству, назначение на должность главы Счетной палаты осуществляется по представлению главы государства на шесть лет. Президент получает на рассмотрение не менее трех кандидатов и после этого выбирает одного. При этом один и тот же человек не может занимать должность председателя Счетной палаты больше двух сроков подряд. Сейчас исполняющим обязанности представителя Счетной палаты является Галина Изотова, которая раньше занимала должность замглавы ведомства.

Назначение нового главы ведомства может произойти 25 января, когда Совет Федерации соберется на первом заседании, писали «Ведомости» ранее. По информации источников газеты, на повестке этого заседания может появиться вопрос о выборе нового председателя Счетной палаты, однако официально эта информация нигде не фигурировала.

Ранее РБК писал, что кандидатом на пост главы Счетной палаты может стать первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. По словам источника издания, он является основным кандидатом, Жукова поддерживает лично Кудрин, но рассматриваются и другие варианты. По информации «Ведомостей», на пост главы Счетной палаты могут также претендовать первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, бывший спикер заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, а также министр юстиции Константин Чуйченко и бывший глава Федерального агентства научных организаций, замминистра финансов Михаил Котюков.

Ранее по теме: Путин утвердил поправки в закон о Счетной палате

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных