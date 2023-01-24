Пушилин сменил главу администрации Мариуполя
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о снятии Константина Иващенко с должности главы администрации Мариуполя. Такой указ Пушилин подписал 22 января.
«Освободить Иващенко Константина Владимировича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя», – говорится в документе.
Новым главой Мариуполя стал бывший глава администрации Новоазовского района ДНР Олег Моргун, следует из указа Пушилина от 23 января.
Иващенко стал мэром Мариуполя в апреле 2022 г. Как сообщало тогда «Донецкое агентство новостей», до этого Иващенко был депутатом Мариупольского горсовета от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и гендиректором завода «Азовмаш».
После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 г. российские военные начали вести бои в Мариуполе. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. 4 мая Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь. 20 мая министр доложил Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
В ноябре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал о том, что российские власти планируют выполнить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года. По его данным, в Мариуполе сейчас работают 28 000 строителей. Работы идут «хорошими темпами», сейчас восстанавливают порядка 1250 объектов, уже готовы 150 домов.
30 сентября 2022 г. президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.