Пушилин опроверг информацию о переносе столицы ДНР в Мариуполь

В мае вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах по восстановлению всех освобожденных территорий Украины. В ноябре он также сообщал о том, что российские власти планируют выполнить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года.