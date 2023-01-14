Пушилин опроверг информацию о переносе столицы ДНР в Мариуполь
Вопрос о переносе столицы Донецкой народной республики (ДНР) из Донецка в Мариуполь не обсуждается, появившаяся информация не соответствует действительности, заявил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Данное предположение не соответствует действительности. Вопрос не обсуждается даже. Столица Донецкой Народной Республики был и будет — город-герой Донецк», — написал он.
В своем сообщении Пушилин сослался на публикацию Telegram-канала Brief, где утверждается, что «административный центр ДНР (столица) из Донецка в ближайшее время переместится в Мариуполь». Это произойдет якобы после завершения «большой стройки», следует из сообщения.
«Федеральный центр делает из Мариуполя второй Грозный (в хорошем смысле, в плохом уже позади). Масштабы вливаний колоссальные», — пишет Brief.
После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 г. российские военные начали вести бои в Мариуполе. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. 4 мая Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь. 20 мая министр доложил Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
В мае вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах по восстановлению всех освобожденных территорий Украины. В ноябре он также сообщал о том, что российские власти планируют выполнить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года.
30 сентября 2022 г. президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.