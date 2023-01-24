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Медведев сообщил о наращивании поставок беспилотников и боеприпасов для СВО

Ведомости

В России наращиваются поставки разведывательных и ударных беспилотников, а также барражирующих боеприпасов для использования в рамках СВО. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 

«Предприятия ВПК наращивают поставки Вооруженным силам РФ разведывательных и ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов для нужд СВО», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев также опубликовал видео по итогам поездки на концерн «Калашников» в Ижевске, где провел очередное заседание военно-промышленной комиссии. Он подчеркнул, что одной из главных тем заседания стало производство «особо востребованных» в ходе СВО беспилотников. 

По словам Медведева, за российским военно-промышленным комплексом наблюдают и противники, заявляя о якобы дефиците вооружения в ВС РФ. Зампред Совбеза подчеркнул, что у российских военных «вполне достаточно всего».

10 января Медведев также посетил 61 бронетанковый ремонтный завод в Санкт-Петербурге и провел совещание по контролю за производством военной техники и вооружений. Главной темой он обозначил производство, ремонт и поставки танков. Политик обратил внимание, что противник планирует профинансировать модернизацию 100 танков Т-72. Медведев подчеркнул, что российские оборонные предприятия должны действовать «быстрее, настойчивее и эффективнее».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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