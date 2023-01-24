Медведев сообщил о наращивании поставок беспилотников и боеприпасов для СВО
В России наращиваются поставки разведывательных и ударных беспилотников, а также барражирующих боеприпасов для использования в рамках СВО. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Предприятия ВПК наращивают поставки Вооруженным силам РФ разведывательных и ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов для нужд СВО», — написал он в своем Telegram-канале.
Медведев также опубликовал видео по итогам поездки на концерн «Калашников» в Ижевске, где провел очередное заседание военно-промышленной комиссии. Он подчеркнул, что одной из главных тем заседания стало производство «особо востребованных» в ходе СВО беспилотников.
По словам Медведева, за российским военно-промышленным комплексом наблюдают и противники, заявляя о якобы дефиците вооружения в ВС РФ. Зампред Совбеза подчеркнул, что у российских военных «вполне достаточно всего».
10 января Медведев также посетил 61 бронетанковый ремонтный завод в Санкт-Петербурге и провел совещание по контролю за производством военной техники и вооружений. Главной темой он обозначил производство, ремонт и поставки танков. Политик обратил внимание, что противник планирует профинансировать модернизацию 100 танков Т-72. Медведев подчеркнул, что российские оборонные предприятия должны действовать «быстрее, настойчивее и эффективнее».