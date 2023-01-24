Медведев сообщил о наращивании поставок беспилотников и боеприпасов для СВО

Медведев также опубликовал видео по итогам поездки на концерн «Калашников» в Ижевске, где провел очередное заседание военно-промышленной комиссии. Он подчеркнул, что одной из главных тем заседания стало производство «особо востребованных» в ходе СВО беспилотников.