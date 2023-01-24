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Зеленский заявил об отсутствии у Киева планов нападать на Белоруссию

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова своего белорусского коллеги Александра Лукашенко о предложении заключить пакт о ненападении, заявив, что Киев не намерен нападать на Белоруссию.

«Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Беларусь не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений», – сказал он на совместном брифинге с президентом Финляндии Саули Ниинисте (цитата по УНИАН).

Это является главным сигналом украинского народа жителям Белоруссии, добавил Зеленский, выразив надежду, что Минск не вступит в конфликт. Украинский президент допустил наступление российских войск с территории Белоруссии, однако выразил сомнение, что в нем могут участвовать непосредственно белорусские силы.

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Ранее сегодня Лукашенко заявил, что Белоруссии предлагают заключить пакт о ненападении с Украиной, но в то же время ее продолжают вооружать, что создает потенциальную угрозу национальной безопасности республики.

Прежде Лукашенко неоднократно заявлял о возросших угрозах со стороны западных стран в отношении Белоруссии. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с Белоруссией.

В связи с этим осенью 2022 г. Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 16 января в республике стартовали первые в 2023 г. российско-белорусские летно-тактические учения. Они продлятся до 1 февраля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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