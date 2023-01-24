Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ не нашли вооружений на украинских АЭС

Ранее российские власти неоднократно обвиняли Украину в создании ядерной угрозы вокруг Запорожской АЭС. Обстрелы станции со стороны ВСУ участились летом, а позже и осенью 2022 г. В связи с этим в начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.