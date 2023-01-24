Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ не нашли вооружений на украинских АЭС
Эксперты МАГАТЭ совместно с украинскими специалистами осмотрели атомные электростанции на Украине и не обнаружили там вооружения. Такое заявление сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе своего выступления на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.
«Наша команда в сотрудничестве с украинским персоналом проверила, действительно ли на объектах была размещена военная техника. Конечно, результат этих проверок был негативным, и мы собираемся сделать отчет», — подчеркнул он.
Накануне, 23 января, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что у российских спецслужб есть достоверные данные о размещении западного вооружения украинскими военными на территориях АЭС. Речь шла о ракетах к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасах большого калибра.
В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин пока что не намерен встречаться с Гросси, несмотря на появившуюся информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российской стороне предстоит привлечь внимание МАГАТЭ к этой проблеме в рамках контактов на экспертном уровне.
Ранее российские власти неоднократно обвиняли Украину в создании ядерной угрозы вокруг Запорожской АЭС. Обстрелы станции со стороны ВСУ участились летом, а позже и осенью 2022 г. В связи с этим в начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.