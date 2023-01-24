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Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ не нашли вооружений на украинских АЭС

Ведомости

Эксперты МАГАТЭ совместно с украинскими специалистами осмотрели атомные электростанции на Украине и не обнаружили там вооружения. Такое заявление сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе своего выступления на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.

«Наша команда в сотрудничестве с украинским персоналом проверила, действительно ли на объектах была размещена военная техника. Конечно, результат этих проверок был негативным, и мы собираемся сделать отчет», — подчеркнул он. 

Накануне, 23 января, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что у российских спецслужб есть достоверные данные о размещении западного вооружения украинскими военными на территориях АЭС. Речь шла о ракетах к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерий­ских боеприпасах большого калибра.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин пока что не намерен встречаться с Гросси, несмотря на появившуюся информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российской стороне предстоит привлечь внимание МАГАТЭ к этой проблеме в рамках контактов на экспертном уровне. 

Ранее российские власти неоднократно обвиняли Украину в создании ядерной угрозы вокруг Запорожской АЭС. Обстрелы станции со стороны ВСУ участились летом, а позже и осенью 2022 г. В связи с этим в начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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