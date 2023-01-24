Путин назвал российские системы ПВО одними из лучших в мире
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) являются одними из лучших в мире. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым.
«Практическая боевая работа показывает, что ПВО России — одна из лучших в мире», — сказал он.
Путин подчеркнул, что в РФ производится как минимум в три раза больше ракет, аналогичных тем, что используются в США для системы Patriot. Если говорить про ракеты ПВО разного назначения, то их производство сопоставимо с мировыми объемами производства, отметил он.
Глава государства добавил, что «все бывает», но в целом «система работает исправно».
Ранее сегодня белгородский губернатор сообщил, что ПВО сбила ракету над селом Казинка в Валуйском городском округе региона. Обошлось без пострадавших и разрушений, добавил он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С тех пор украинская сторона регулярно обстреливает приграничные регионы РФ. Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В последний раз его продлевали 20 января до 4 февраля.
Кроме того, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.