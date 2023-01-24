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Путин назвал российские системы ПВО одними из лучших в мире

Ведомости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) являются одними из лучших в мире. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым.

«Практическая боевая работа показывает, что ПВО России — одна из лучших в мире», — сказал он. 

Путин подчеркнул, что в РФ производится как минимум в три раза больше ракет, аналогичных тем, что используются в США для системы Patriot. Если говорить про ракеты ПВО разного назначения, то их производство сопоставимо с мировыми объемами производства, отметил он.

В Белгородской области с начала обстрелов ВСУ погибли 25 жителей

Глава государства добавил, что «все бывает», но в целом «система работает исправно».

Ранее сегодня белгородский губернатор сообщил, что ПВО сбила ракету над селом Казинка в Валуйском городском округе региона. Обошлось без пострадавших и разрушений, добавил он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С тех пор украинская сторона регулярно обстреливает приграничные регионы РФ. Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В последний раз его продлевали 20 января до 4 февраля.

Кроме того, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области. 

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Ранее по теме: Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ села Вязовое

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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