Путин: россиян не так просто оболванить
Граждан России не так просто оболванить дезинформацией и фейками, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Белгородский области Вячеславом Гладковым, который рассказал об информационной войне украинской стороны в отношении жителей региона.
«Наших людей не так просто оболванить – с учетом характера», – уверен российский президент (цит. по ТАСС)
«То завтра идут танки, завтра Белгород захватят, завтра закидают снарядами, бомбами, бегите!», – приводил примеры фейковой информации белгородский губернатор. При этом Гладков отметил, что если в первые месяцы специальной военной операции жители Белгородской области были не подготовлены к такому, то сейчас люди понимают, как отличить правду от лжи.
В ноябре 2022 г. Путин на встрече с матерями военнослужащих заявил, что сегодня интернет является пространством фейков и информационных атак, там ничему нельзя доверять. Президент добавил, что так было всегда, однако на фоне развития современных технологий проблема стала существенно острее.
Владимир Путин неоднократно критикует последствия повсеместного распространения интернета. Так, весной 2021 г. он заявил, что всемирная сеть способна разрушить общество изнутри, если ее не подчинить моральным законам. Тогда президент отметил, что в интернете можно столкнуться с призывами к участию в незаконных уличных акциях, детской порнографией и проституцией, распространением наркотиков, где целевой аудиторией также являются несовершеннолетние. Во всех этих примерах детей используют как источник получения прибыли.