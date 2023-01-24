Путин: россиян не так просто оболванить

Владимир Путин неоднократно критикует последствия повсеместного распространения интернета. Так, весной 2021 г. он заявил, что всемирная сеть способна разрушить общество изнутри, если ее не подчинить моральным законам. Тогда президент отметил, что в интернете можно столкнуться с призывами к участию в незаконных уличных акциях, детской порнографией и проституцией, распространением наркотиков, где целевой аудиторией также являются несовершеннолетние. Во всех этих примерах детей используют как источник получения прибыли.