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Швеция направит почти $2 млн на укрепление ядерной безопасности Украины

Ведомости

Швеция направит через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 20 млн шведских крон (почти $2 млн) для укрепления ядерной безопасности и электроснабжения на Украине, говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел Швеции.

«Сегодня, 26 января, правительство приняло решение о дальнейшей поддержке Украины. Поддержка направлена на укрепление ядерной безопасности и электроснабжения на Украине путем финансирования работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В 2023 г. поддержка составит в общей сложности 20 млн шведских крон», – сказано в заявлении.

Повышение безопасности на атомных электростанциях и вокруг них окажет положительное влияние на электроснабжение на Украине, говорится в сообщении.

Ранее по теме: МАГАТЭ разместит по два эксперта на украинских АЭС

20 января глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о скором начале работы миссии агентства на Хмельницкой АЭС. Эксперты организации уже присутствуют на Ровенской, Южно-Украинской, Чернобыльской и Запорожской станциях. В тот день Гросси вновь подчеркнул важность создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, по этому вопросу он продолжит вести «интенсивные» консультации с Россией и Украиной в ближайшее время. Глава МАГАТЭ заверил, что агентство будет оставаться на Украине столько, сколько нужно.

Последний раз глава МАГАТЭ приезжал в Москву 22 декабря 2022 г. Тогда Гросси и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Алексей Лихачев обсудили подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. 11 октября 2022 г. Гросси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Ранее по теме: Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ не нашли вооружений на украинских АЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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