Швеция направит почти $2 млн на укрепление ядерной безопасности Украины
Швеция направит через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 20 млн шведских крон (почти $2 млн) для укрепления ядерной безопасности и электроснабжения на Украине, говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел Швеции.
«Сегодня, 26 января, правительство приняло решение о дальнейшей поддержке Украины. Поддержка направлена на укрепление ядерной безопасности и электроснабжения на Украине путем финансирования работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В 2023 г. поддержка составит в общей сложности 20 млн шведских крон», – сказано в заявлении.
Повышение безопасности на атомных электростанциях и вокруг них окажет положительное влияние на электроснабжение на Украине, говорится в сообщении.
20 января глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о скором начале работы миссии агентства на Хмельницкой АЭС. Эксперты организации уже присутствуют на Ровенской, Южно-Украинской, Чернобыльской и Запорожской станциях. В тот день Гросси вновь подчеркнул важность создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, по этому вопросу он продолжит вести «интенсивные» консультации с Россией и Украиной в ближайшее время. Глава МАГАТЭ заверил, что агентство будет оставаться на Украине столько, сколько нужно.
Последний раз глава МАГАТЭ приезжал в Москву 22 декабря 2022 г. Тогда Гросси и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Алексей Лихачев обсудили подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. 11 октября 2022 г. Гросси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.