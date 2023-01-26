Швеция направит почти $2 млн на укрепление ядерной безопасности Украины

20 января глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о скором начале работы миссии агентства на Хмельницкой АЭС. Эксперты организации уже присутствуют на Ровенской, Южно-Украинской, Чернобыльской и Запорожской станциях. В тот день Гросси вновь подчеркнул важность создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, по этому вопросу он продолжит вести «интенсивные» консультации с Россией и Украиной в ближайшее время. Глава МАГАТЭ заверил, что агентство будет оставаться на Украине столько, сколько нужно.