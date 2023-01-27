Клишас заявил о провале операции ЕС по конфискации российских активов
Юридических оснований для блокировки российских активов в ЕС нет, операция «по легализации украденного» провалена. Таким образом глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал публикацию Bloomberg о механизме, найденном юристами ЕС, который позволяет легально использовать часть российских активов в пользу Украины.
«Бедные "европейские юристы" не нашли "четких юридических оснований" для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований ), но нашли возможность "временно" использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники писало, что юристы Еврокомиссии нашли способ законно использовать часть замороженных активов Центробанка РФ на восстановление Украины.
Для этого необходимо соблюсти ряд условий. В частности, активы не должны быть экспроприированы, что означает, что впоследствии их придется вернуть России. Кроме того, на восстановление Украины можно направить только ликвидные российские активы, добавляют источники. По данным Bloomberg, речь идет о сумме не менее 33,8 млрд евро, которые находятся в ЕС.
Всего западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, говорила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен. Тогда же она предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.