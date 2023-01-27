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Политика

Клишас заявил о провале операции ЕС по конфискации российских активов

Ведомости

Юридических оснований для блокировки российских активов в ЕС нет, операция «по легализации украденного» провалена. Таким образом глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал публикацию Bloomberg о механизме, найденном юристами ЕС, который позволяет легально использовать часть российских активов в пользу Украины.

«Бедные "европейские юристы" не нашли "четких юридических оснований" для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований ), но нашли возможность "временно" использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники писало, что юристы Еврокомиссии нашли способ законно использовать часть замороженных активов Центробанка РФ на восстановление Украины.

Для этого необходимо соблюсти ряд условий. В частности, активы не должны быть экспроприированы, что означает, что впоследствии их придется вернуть России. Кроме того, на восстановление Украины можно направить только ликвидные российские активы, добавляют источники. По данным Bloomberg, речь идет о сумме не менее 33,8 млрд евро, которые находятся в ЕС.

Всего западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, говорила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен. Тогда же она предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных