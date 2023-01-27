Клишас заявил о провале операции ЕС по конфискации российских активов

Для этого необходимо соблюсти ряд условий. В частности, активы не должны быть экспроприированы, что означает, что впоследствии их придется вернуть России. Кроме того, на восстановление Украины можно направить только ликвидные российские активы, добавляют источники. По данным Bloomberg, речь идет о сумме не менее 33,8 млрд евро, которые находятся в ЕС.