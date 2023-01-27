В МИДе не исключили скорого визита главы МАГАТЭ в Россию
Москва не исключают скорого визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, передают «РИА Новости».
По ее словам, Москва поддерживает диалог с Гросси по всем направлениям деятельности агентства, в том числе по вопросам эксплуатации Запорожской АЭС и созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности вокруг этой станции.
«Контакты с ним регулярно осуществляются по линии постпредства России при международных организациях в Вене. И конечно, мы не исключаем возможности приезда делегации МАГАТЭ во главе с господином Гросси в Россию в ближайшее время для обсуждения параметров нашего дальнейшего взаимодействия», – сказала Захарова.
Ранее Гросси заявил о планах приехать в Россию в феврале. 20 января глава МАГАТЭ вновь подчеркнул важность создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, по этому вопросу он продолжит вести «интенсивные» консультации с Россией и Украиной в ближайшее время.
В предыдущий раз Гросси приезжал в Москву 22 декабря 2022 г. Тогда глава МАГАТЭ и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Алексей Лихачев обсудили подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. 11 октября 2022 г. Гросси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.