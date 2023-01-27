Газета
Политика

В МИДе не исключили скорого визита главы МАГАТЭ в Россию

Ведомости

Москва не исключают скорого визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, передают «РИА Новости».

По ее словам, Москва поддерживает диалог с Гросси по всем направлениям деятельности агентства, в том числе по вопросам эксплуатации Запорожской АЭС и созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности вокруг этой станции.

«Контакты с ним регулярно осуществляются по линии постпредства России при международных организациях в Вене. И конечно, мы не исключаем возможности приезда делегации МАГАТЭ во главе с господином Гросси в Россию в ближайшее время для обсуждения параметров нашего дальнейшего взаимодействия», – сказала Захарова.

Ранее Гросси заявил о планах приехать в Россию в феврале. 20 января глава МАГАТЭ вновь подчеркнул важность создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, по этому вопросу он продолжит вести «интенсивные» консультации с Россией и Украиной в ближайшее время.

В предыдущий раз Гросси приезжал в Москву 22 декабря 2022 г. Тогда глава МАГАТЭ и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Алексей Лихачев обсудили подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. 11 октября 2022 г. Гросси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Ранее по теме: В Кремле сообщили об отсутствии планов Путина встречаться с главой МАГАТЭ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных