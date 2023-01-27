В МИДе не исключили скорого визита главы МАГАТЭ в Россию

«Контакты с ним регулярно осуществляются по линии постпредства России при международных организациях в Вене. И конечно, мы не исключаем возможности приезда делегации МАГАТЭ во главе с господином Гросси в Россию в ближайшее время для обсуждения параметров нашего дальнейшего взаимодействия», – сказала Захарова.