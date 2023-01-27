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Минобороны сообщило о срыве поставок оружия ВСУ при помощи ракетного удара

Ведомости

Минобороны России в своей ежедневной сводке подтвердило нанесение ракетного удара по объектам энергетики Украины. Как указали военные, эти объекты обеспечивали функционирование предприятий ОПК и транспортной системы Украины.

Удар наносился высокоточным оружием, все назначенные объекты были поражены, подчеркнули в Минобороны.

«В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ», – сообщили там.

В минувшие сутки российские военные продолжили наступательные действия на Донецком направлении, уничтожив более 80 военнослужащих ВСУ, один танк и американскую артиллерийскую установку М109 Paladin. Наступательные действия ВС России продолжили, как утверждается, и на Южнодонецком и Запорожском направлениях, нанеся удары по позициям ВСУ в районах Угледара, Пречистовки и Новоселки в ДНР. На Купянском и Краснолиманском направлениях российские силы продолжили наносить удары артиллерией и авиацией.

Минобороны сообщило о попытке украинских диверсантов высадиться на левый берег Днепра

Минобороны России начиная с 10 октября 2022 г. регулярно сообщает о ракетных ударах по объектам военного управления и инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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