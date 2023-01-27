Президент Ирана поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана
Президент Ирана Ибрахим Раиси поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, заявил замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, передает иранское агентство Mehr News Agency.
«Сразу же после получения этой печальной новости Раиси распорядился провести тщательное расследование, выразил соболезнования и сочувствие правительству, народу Азербайджана и семье погибшего дипломата и пожелал скорейшего выздоровления раненым», – сказал Джамшиди.
Утром 27 января злоумышленник совершил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Он был вооружен автоматом Калашникова, в результате погиб один человек — начальник службы охраны дипмиссии. Еще два охранника пострадали, их состояние оценивается как удовлетворительное. В азербайджанском МИДе сообщили о начале расследования по этому инциденту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва шокирована нападением на азербайджанское посольство в Иране.