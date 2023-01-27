Президент Ирана поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана

Утром 27 января злоумышленник совершил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Он был вооружен автоматом Калашникова, в результате погиб один человек — начальник службы охраны дипмиссии. Еще два охранника пострадали, их состояние оценивается как удовлетворительное. В азербайджанском МИДе сообщили о начале расследования по этому инциденту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва шокирована нападением на азербайджанское посольство в Иране.