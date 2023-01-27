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Президент Ирана поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана

Ведомости

Президент Ирана Ибрахим Раиси поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, заявил замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, передает иранское агентство Mehr News Agency.

«Сразу же после получения этой печальной новости Раиси распорядился провести тщательное расследование, выразил соболезнования и сочувствие правительству, народу Азербайджана и семье погибшего дипломата и пожелал скорейшего выздоровления раненым», – сказал Джамшиди.

Утром 27 января злоумышленник совершил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Он был вооружен автоматом Калашникова, в результате погиб один человек — начальник службы охраны дипмиссии. Еще два охранника пострадали, их состояние оценивается как удовлетворительное. В азербайджанском МИДе сообщили о начале расследования по этому инциденту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва шокирована нападением на азербайджанское посольство в Иране.

Ранее по теме: Азербайджан эвакуирует сотрудников посольства в Иране

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных