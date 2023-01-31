В Белом доме назвали причину отказа поставить Украине истребители F-16
США отправляют на Украину большие объемы вооружений, переданная военная техника должна сыграть большую роль для украинской армии. Таким образом координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал отказ президента США Джо Байдена поставить Киеву истребители F-16.
«Могу сказать вам, что сейчас поставляются большие объемы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы. Это те виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь критическое значение для украинских войск в нынешних боях в зимний период, а также в тех боевых действиях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной», — сказал он (цитата по CNN).
По мнению Кирби, решение об отправке на Украину танков Abrams не было принято слишком поздно. Ожидается, что это вооружение пригодится украинской армии весной, когда погода улучшится и российские военные перейдут в наступление, добавил он.
Ранее Байден заявил, что Вашингтон не собирается поставлять Киеву истребители F-16. По данным источника Politico, американские власти сообщили представителям Киева, что отправка истребителей «на данный момент невозможна». Аналогичную позицию занял и Берлин. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине.
Вопрос о поставках истребителей был поднят на прошлой неделе после решения США и Германии передать Украине танки. По словам советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, сейчас Украина ведет переговоры с западными странами по поводу передачи стране авиации и дальнобойных ракет. По данным Politico, страны НАТО активно обсуждают возможность поставок, среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно говорил, что поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации.