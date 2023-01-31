В Белом доме назвали причину отказа поставить Украине истребители F-16

«Могу сказать вам, что сейчас поставляются большие объемы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы. Это те виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь критическое значение для украинских войск в нынешних боях в зимний период, а также в тех боевых действиях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной», — сказал он (цитата по CNN).