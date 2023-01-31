Комитет Совфеда поддержал закон о публикации деклараций депутатов в обобщенном виде

Также закон упрощает порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, которые осуществляют свою деятельность без отрыва от основного места работы. Такие чиновники должны будут подавать декларации после избрания и в том случае, если в течение отчетного периода они совершили крупные сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предыдущих года.