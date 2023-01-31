Комитет Совфеда поддержал закон о публикации деклараций депутатов в обобщенном виде
Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности рекомендовал принять закон о публикации информации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов в обобщенном виде, передает ТАСС.
Согласно закону, сведения о доходах для членов законодательных органов всех уровней будут размещаться в интернете без содержания персональных данных — то есть без указания имен и фамилий парламентариев. Закон вступит в силу с 1 марта 2023 г.
Собеседник в комитете по госстроительству Госдумы ранее пояснил «Ведомостям», что под обобщенной информацией имеется в виду «статистическая информация»: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д.
Также закон упрощает порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, которые осуществляют свою деятельность без отрыва от основного места работы. Такие чиновники должны будут подавать декларации после избрания и в том случае, если в течение отчетного периода они совершили крупные сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предыдущих года.
Законопроект был внесен в Госдуму 1 декабря 2022 г., уже 20 декабря его приняли в первом чтении. 24 января проект одобрили во втором чтении, а на следующий день — в третьем. При этом, подчеркивал глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, принятый закон не означает уменьшения контроля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект, заявил, что «условия специальной военной операции вносят свою специфику [в антикоррупционную работу]».