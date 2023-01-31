Газета
Политика

Комитет Совфеда поддержал закон о публикации деклараций депутатов в обобщенном виде

Ведомости

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности рекомендовал принять закон о публикации информации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов в обобщенном виде, передает ТАСС.

Согласно закону, сведения о доходах для членов законодательных органов всех уровней будут размещаться в интернете без содержания персональных данных — то есть без указания имен и фамилий парламентариев. Закон вступит в силу с 1 марта 2023 г.

Собеседник в комитете по госстроительству Госдумы ранее пояснил «Ведомостям», что под обобщенной информацией имеется в виду «статистическая информация»: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д.

Также закон упрощает порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, которые осуществляют свою деятельность без отрыва от основного места работы. Такие чиновники должны будут подавать декларации после избрания и в том случае, если в течение отчетного периода они совершили крупные сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предыдущих года.

Законопроект был внесен в Госдуму 1 декабря 2022 г., уже 20 декабря его приняли в первом чтении. 24 января проект одобрили во втором чтении, а на следующий день — в третьем. При этом, подчеркивал глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, принятый закон не означает уменьшения контроля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект, заявил, что «условия специальной военной операции вносят свою специфику [в антикоррупционную работу]».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных