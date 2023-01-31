В Белоруссии назвали причину отказа в помиловании Софии Сапеге

Чуприс пояснила, что для помилования необходимо соблюсти ряд условий. Она напомнила, что Сапега еще не отбыла «хотя бы половину срока». В то же время, добавила Чуприс, написать ходатайство осужденная россиянка имела право, а президент Белоруссии мог ее помиловать «и в этом случае», однако исключений, которые послужили бы основанием для помилования, не было.