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В Белоруссии назвали причину отказа в помиловании Софии Сапеге

Ведомости

Россиянке Софии Сапеге отказали в помиловании, поскольку критериев для такого решения было недостаточно. Об этом сообщила замглавы администрации президента Белоруссии Ольгу Чуприс.

«Отказано совершенно законно. <...> Если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений, которые бы послужили основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было», — заявила ​​она (цитата по Sputnik).

Чуприс пояснила, что для помилования необходимо соблюсти ряд условий. Она напомнила, что Сапега еще не отбыла «хотя бы половину срока». В то же время, добавила Чуприс, написать ходатайство осужденная россиянка имела право, а президент Белоруссии мог ее помиловать «и в этом случае», однако исключений, которые послужили бы основанием для помилования, не было. 

Летом 2022 г. адвокат Сапеги Антон Гашинский сообщил, что она подала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко и направила документ администрации колонии в Гомеле. 10 января стало известно, что в помиловании Сапеге было отказано

6 мая 2022 г. Гродненский областной суд приговорил Сапегу к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал ее выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим на 167 500 белорусских рублей. Ее признали виновной в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.  

Софию Сапегу задержали вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Романом Протасевичем в мае 2021 г., когда белорусские власти вынудили самолет, на борту которого находились молодые люди, приземлиться в аэропорту Минска. Белорусские авиадиспетчеры сообщили пилотам самолета, что получили письмо о минировании борта. После приземления Сапега и Протасевич были задержаны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных