В Белоруссии назвали причину отказа в помиловании Софии Сапеге
Россиянке Софии Сапеге отказали в помиловании, поскольку критериев для такого решения было недостаточно. Об этом сообщила замглавы администрации президента Белоруссии Ольгу Чуприс.
«Отказано совершенно законно. <...> Если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений, которые бы послужили основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было», — заявила она (цитата по Sputnik).
Чуприс пояснила, что для помилования необходимо соблюсти ряд условий. Она напомнила, что Сапега еще не отбыла «хотя бы половину срока». В то же время, добавила Чуприс, написать ходатайство осужденная россиянка имела право, а президент Белоруссии мог ее помиловать «и в этом случае», однако исключений, которые послужили бы основанием для помилования, не было.
Летом 2022 г. адвокат Сапеги Антон Гашинский сообщил, что она подала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко и направила документ администрации колонии в Гомеле. 10 января стало известно, что в помиловании Сапеге было отказано.
6 мая 2022 г. Гродненский областной суд приговорил Сапегу к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал ее выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим на 167 500 белорусских рублей. Ее признали виновной в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.
Софию Сапегу задержали вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Романом Протасевичем в мае 2021 г., когда белорусские власти вынудили самолет, на борту которого находились молодые люди, приземлиться в аэропорту Минска. Белорусские авиадиспетчеры сообщили пилотам самолета, что получили письмо о минировании борта. После приземления Сапега и Протасевич были задержаны.